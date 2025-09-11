BEZ IKSA NEMA FIKSA: Danas nova tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
PRONAŠLI smo nove tri utakmice gde je iks najrealniji ishod:
Četvrtak
15.00 Iberija 1999 - Gonio X (2,80)
15.30 Asjut Petroleum - El Seka El Hadid X (2,37)
15.30 Tanta - El Entag El Harby X (2,65)
Ukupna kvota: 17,58
