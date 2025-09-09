MEČ ZA TREĆE MESTO: Teorija za naše susede još postoji, ali očigledno je da im nedostaje kvalitet

ALBANIJA dočekuje Letoniju u meču koji ne sme da izgubi ako želi da ostanu u trci za plasman.

FOTO: EPA

Naše susede u nadi ionako održava samo remi protiv Srbije i uzdaju se da ćemo i mi izgubiti bodove od Engleske.

Prošlo kolo kada su "orlovi" slavili protiv Letonije, Albanija je bila slobodna i iskoristila taj termin za podizanje samopouzdanja u pobedi nad skromnim Gibraltarom, ali minimalna pobeda nad jednom od najslabijih reprezentacija sveta samo je povećala sumnju u sposobnost crveno-crnih da se uključe u trku za odlazak na Mundijal.

Letonija se nalazi u još težoj situaciji. Nakon starta i pobede nad Andorom, usledio je niz od tri utakmice bez pobede – dva poraza i jedan remi. Naročito zabrinjava podatak da su u četiri kola postigli svega dva gola, što pokazuje ozbiljne probleme u napadu.

Dodatni teret je i istorija – Letonija već šest godina nije savladala nijednu selekciju koja je u tom trenutku bila među 100 najboljih na FIFA rang listi. Upravo zato mnogi sumnjaju da mogu da naprave iskorak protiv Albanije, koja se ipak nalazi na višem kvalitativnom nivou.

Sve upućuje na to da nas očekuje taktički dvoboj sa malo golova. Obe selekcije su pod velikim pritiskom, pa će verovatno više pažnje biti posvećeno tome da se ne izgubi, nego da se napadne po svaku cenu.

Naš tip: 0-2 (kvota 1,69)