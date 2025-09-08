ŠVAJCARSKA – SLOVENIJA: Najava meča kvalifikacija za SP
Švajcarska je jasni favorit u Grupi B kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, a nakon ubedljive pobede nad separatistima iz srpske pokrajine Kosovo i Metohija, sada im u goste dolazi Solovenija.
Tim Murata Jakina postigao je 15 golova u poslednja četiri meča uz samo tri primljena, čime je pokazao da su čelnici švajcarskog saveza napravili pravu stvar ostavivši ga na klupi i posle neuspeha u Ligi nacija, odnosno niza od osam utakmica bez pobede.
Još jedan trijumf ovde stavio bi Švajcarsku u odličnu poziciju za plasman na Mundijal sa vrha grupe.
Slovenija je startovala remijem 2:2 protiv Švedske, uspevši da dva puta izjednači, a trener Matjaž Kek nastavlja seriju od šest uzastopnih mečeva bez poraza.
Nastavak ovog niza mogao bi im omogućiti plasman na Svetsko prvenstvo po prvi put od 2010. godine.
Naš tip: 1 (kvota 1,45)
