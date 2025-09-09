SRBIJA NEĆ IZGUBITI OD ENGLEZA: PRilika da "orlovi" uhvate priključak sa liderom grupe koji ima dosta problema uoči meča

FUDBALERI Srbije će danas ugostiti Englesku na stadionu Rajko Mitić. Igra se derbi šestog kola i cele grupe K, a "orlovi" bi pobedom uhvatili priključak za vodećom selekcijom.

FOTO: FSS

To je naravno lakše reći nego ispuniti protiv ekipe koja je posle četiri odigrane utakmice na stoodstotnom učinku. Istina, odigrali su onu lakšu polovinu, dočekali tri najslabije reprezentcije iz ove grupe i gostovali ubedljivo najlošijoj.

Ali, ako taj podatak možda i baca malo sumnje na snagu "tri lava", onaj da je Engleska bez poraza u poslednja tri ciklusa kvalifikacija za svetska prvenstva, menja sliku iz korena.

Srbiji, dakle, neće biti lako na "Rajku", ali ima i selektor Dragan Stojković Piksi par aduta kad je reč o statistici. I Srbija je kvalifikacije za Katar završila bez poraza, a one u Rusiji sa jednom izgubljenom.

Trenutno smo u nizu od sedam utakmica bez izgubljene, dok su u poslednje četiri naši golmani nesavladani a u poslednjih šest primilli smo samo jedan gol.

Tradicija međusobnih susreta nam ne ide na ruku jer smo od Engleske izgubili jedini susret pos imenom Srbija (prošle godine na Evropskom prvenstvu), jedini kao SRJ/Srbija i Crna Gora (prijateljski meč 2003). Ukupno, imamo četiri pobede, pet nerešenih i sedam poraza, a poslednji trijumf nad "gordim albionom" ostvarili smo 1968. godine u polufinalu Evropskog prvenstva kada je Dragan Džajić srušio tadašnje prvake sveta!

Engleska je u subotu pobedila Andoru sa 2:0, dosta lakše nego u prvom susretu s ovim protivnikom (1:0), ali opet su se mučili izabranici Tomasa Tuhela da načnu mrežu fudbalskih liliputanaca.

U prijateljskoj utakmici protiv Senegala, Engleska je iznenađujuće poražena rezultatom 3:1. Iako su poveli u početnoj fazi, odbrana je delovala nesigurno, a afrička selekcija je iskoristila sve ponuđene prilike. Igra koju su prikazali izabranici Papea Tijaoa može da bude reper Piksiju i momcima kako do pobede nad Englezima.

U svakom slučaju, verujemo da Srbija ima dovoljno dobar tim da ostane neporažena protiv ove ekipe Engleske koja po imenima možda jeste jača, ali Tuhel ima dosta problema da uklopi sve u jednu pravu celinu. Kada tome dodamo i kadrovske probleme u vidu izostanka Džuda Belingama i Bukaja Sake, realno je odigrati dvoznak da "orlovi" ostanu neporaženi.

