NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

08. 09. 2025. u 09:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Foto Profimedia

Ponedeljak

15.00 E. Gvineja - Tunis 2 (2,10)

20.30 Ejbar - Andora 1 (1,83)
20.45 Grčka - Danska 0-2 (1,66)

Ukupna kvota: 6,37

Komentari (3)

