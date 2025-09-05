AZERI SE UZDAJU U ČUDO I STAROG LISCA NA KLUPI: Islanđani počeli da slave kad postignu počasni pogodak
ISLAND počinje svoju kampanju za plasman na Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine susretom sa Azerbejdžanom u Rejkjaviku.
Dve pobede nad Crnom Gorom u Ligi nacija i jedna nad Škotskom u prijateljskom nedavnom susretu su sve što je Island "uradio" u poslednjih 15 meseci pa se može reći da im na startu ovog ciklzusa kvalifikacija dolazi protivnik "po meri". Azeri su u još većoj krizi, jer nemaju pobedu u poslednjih deset utakmica, u istom razdoblju od 15 meseci.
Samo dva remija, oba bez postignutog gola, pa je i gol u porazu od Mađarske bio razlog za slavlje jer je njime prekinut "post" dug punih 519 minuta.
Francuska je izraziti favorit ove grupe, a Islanđani se nadaju da mogu a Ukrajinom da se bore za drugo mesto, mada je to uprkos problemima koje ima "zbirna komanda" teško poverovati imajući u vidu trenutnu formu, pa će ISland verovatno još malo pričekati za drugi nastup na finalom turniru posle debija u Rusiji 2018. godine.
Nade njihovog protivnika da će stići do Severne Amerike deluju u najboljem slučaju kao čudo, a Azeri se uzdaju da bi to čudo mogao da donese iskusni stručnjak Fernando Santos koji je 2014. godine doveo Grčku ne samo do završnog turnira nego i prvi put u istoriji "etnikija" i u nokaut fazu, pre nego što je sa Portugalom osvojio Evropsko prvenstvo i Ligu nacija, usput odvevši i "navigatore" na dva mundijala.
Ipak, bilo bi potrebno nešto neverovatno da se taj niz Portugalca nastavi u Severnoj Americi sledeće godine odvođenjem Azerbejdžana na njihov prvi veliki turnir ikada.
