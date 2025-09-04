OSLABLJENI ZMAJEVI JURE ISTORIJU NA TEŠKOM GOSTOVANJU: Kazahstanski biser dobija priliku od starta?

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo nastavljaju se duelom u Astani gde će Kazahstan ugostiti selekciju Velsa. I dok domaćin još sanja o istorijskom plasmanu na veliko takmičenje, gosti traže put ka drugom uzastopnom Mundijalu – nešto što nikada ranije nisu uspeli.

FOTO: Tanjug/AP

Kazahstan je u tri meča sakupio samo tri boda, i to protiv autsajdera Lihtenštajna. Još nisu igrali sa Belgijom, pa je jasno da im je prostor za greške minimalan. Statistika je neumoljiva – samo jedna pobeda u poslednjih 24 kvalifikaciona susreta (D7, L16), dok su četiri poslednje pobede generalno došle protiv rivala van FIFA top-80. Ni domaći teren ne pomaže – 11 kvalifikacionih utakmica kod kuće bez trijumfa, uz čak sedam poraza bez datog gola.

S druge strane, Vels ne sme da kiksne. Poraz 4:3 od Belgije bio je bolan, posebno jer su se vratili sa 0:3 na 3:3, ali nisu izdržali do kraja. Bio je to prvi poraz otkad je selekciju preuzeo Krejg Belami.

Zmajevi su trenutno iza lidera Severne Makedonije samo zbog gol-razlike (Belgija ima dve utakmice manje), a motivacija da se dočepaju svetske fudbalske smotre dva puta za redom je ogromna. Ipak, brine podatak da nisu pobedili u oba dosadašnja gostovanja u ovom ciklusu (D1, L1).

Kazahstanski biser Dastan Satpaev (19), koji je sa Kairatom izbacio Seltik iz Lige šampiona, mogao bi da dobije priliku od starta. Kod Velsa pažnja ide ka Sorbi Tomasu, krilnom fudbaleru Stouka, koji je već upisao pet gol-učinaka (2G, 3A) na početku sezone i bio dvostruki asistent upravo protiv Kazahstana u prvom meču.

Kazahstan nema većih kadrovskih muka, ali Vels dolazi oslabljen. Povređeni su vezista Itan Ampadu i golman Vord, a otkazali su i Rondon i Brodhed, dok kapiten Aron Remzi nije ni pozvan.

Na papiru ovo deluje kao "klizav" teren za Zmajeve, ali njihova istorija u kvalifikacijama na gostovanjima (samo dva poraza od Belgije još od 2013) daje razlog za optimizam. Opcija X2 (dubl-čans) deluje kao siguran izbor, dok bi dodatno zanimljivo moglo biti igrati da Vels postiže gol u prvom poluvremenu – što rade u 7 od 10 mečeva pod Kregom Belamijem.

NAŠ TIP: GG (kvota 2,17)

