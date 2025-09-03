Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

03. 09. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

Foto: Profimedia

Sreda

17.30 Čajka - Rotor V. 2 (1,78)

18.00 Torpedo M. - UFA 1 (1,74)
20.00 USV Herkules - VV Goes (1,95)

Ukupna kvota: 6,03

