DOMAĆIN JE U PZBOLJNOM PROBLEMU: Napad jre bezopasan a odbrana porozna
U utorak u okviru EFL Trofeja Piterborou će ugostiti Lejton Orijent.
Piterborou nastavlja sezonu u Ligi jedan s nizom razočaravajućih rezultata. Poslednjih pet mečeva otkrivaju pad forme – porazi od Eksetera (0:3), Barnslija (0:1) i Vigana (0:2), uz remi kod kuće protiv Bradforda (1:1), pokazali su slabu organizaciju i probleme u tranziciji.
Lejton Orijent je u sličnoj situaciji – poraz kod kuće od Northamptona (0:1) i katastrofalno gostovanje Mansfildu (1:4) otkrivaju probleme u organizaciji odbrane, dok su pobeda na gostovanju protiv Plimuta (1:0) i remi sa Stokportom (2:2) pokazali da umeju da kazne greške protivnika, ali i da nisu stabilni u završnici.
Očekuje se čvrst duel u kome će gosti pokušati da nametu svoj ritam, ali oba tima imaju nedostataka u odbrani. Moguće je da meč neće biti golgeterski – predviđamo maksimum tri pogotka.
NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,54)
