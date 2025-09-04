NEMCI U SVOM STILU: "Panceri" ne bi trebali imati problema u Bratislavi na startu kvalifikacija

JEDAN od večernjih mečeva u okviru kvalifikacija za Svetskog prvenstvo odigraće Slovenija i Nemačka koji se sastaju na "Tehelne poleu" u Bratislavi od 20.45.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon neuspešnog nastupa na Evropskom prvenstvu na kojem su bili domaćini i slabog izdanja u Ligi nacija gde su ostali bez medalje, Nemačka se nalazi pod pritiskom da se vrati u vrhu reprezentativnog fudbala i Svetsko prvenstvo je idealna prilika za to.

Talentovana generacija sazreva uz selektora Julijana Nagelsmana i "panceri" se nadaju da će iduće godine na Svetskom prvenstvu napraviti ozbiljan rezultat, što je i realno pošto su po bukmejkerima jedni od glavnih favorita za osvajanje.

Ipak, pre toga moraju obezbediti plasman na završni turnir, mada to ne bi smeo biti težak zadatak pošto su ubedljivo najbolja reprezentacija u grupi "A".

Pored njihovog današnjeg rivala Slovačke, u grupi su još Severnom Irska i Luksemburg, tako da bi "Manšaft" mogao da osvoji svih 18 bodova i sa maksimalnim skorom uhvati zalet za Svetsko.

Sa druge strane, Slovacima je jasno da su danas u podređenom položaju, igraće na bod i osvajanje istog bi bilo veliki uspeh za njih koji bi im mogao dati vetar u leđa pred izuzetno bitne mečeve sa Luksemburgom i Severnom Irskom.

Prvo mesto u grupi direktno vodi na Svetsko prvenstvo, dok drugo garantuje baraž, tako da će se voditi izuzetno zanimljiva bitka za tu drugu poziciju iza Nemačke, možda čak i do poslednjeg kola.

Deo najveće fudbalske smotre "sokoli" su poslednji put bili 2010. godine kada su eliminisani u osmini finala od Holandije, propustili su poslednja tri Svetska prvenstva i orni su da se vrate na veliku scenu.

Što se tiče predloga, mi prednost dajemo Nemcima, gosti su veliki favoriti i verujemo da će pobedom otvoriti kvalifikacije, ali ne bi dodavali veliki broj golova uz fiks jer su domaćini dosta dobro defanzivno organizovani.

