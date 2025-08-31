NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
15.30 Brajton - Mančester siti 2 (1,95)
18.30 Đenova - Juventus X2&0-3
Ukupna kvota: 4,83
Nakon poraza od Totenhema u prošlom kolu i dosta slabe pružene partije, Siti sebi ne sme dozvoliti novi "kiks", mora odgovoriti dobrim izdanjem i očekujemo da trijumfuje na "Ameksu".
Liverpul igra goleade, napadački je nastrojen, a tanak je pozadi, Arsenal koji zna da igra na kontre će to iskoristiti i očekujemo veoma zanimljiv meč na "Enfildu".
Juve pod Tudorom igra tvrdo, isto važi za Đenovu, dupla šansa na "staru damu" uz malo golova deluje kao dobitan tip.
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
Preporučujemo
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
30. 08. 2025. u 07:40
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
ČUDO OD ČOVEKA! Nikola Jokić oborio rekord Srbije na Evrobasketu!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a Nikola Jokić je pritom oborio srpski rekord.
30. 08. 2025. u 19:18
ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je danas, a pred utakmicu Srbija - Letonija, naša kuća košarke je saopštila lošu vest.
30. 08. 2025. u 15:31
Komentari (0)