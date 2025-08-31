NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Nedelja 15.30 Brajton - Mančester siti 2 (1,95)



18.30 Đenova - Juventus X2&0-3 17.30 Liverpul - Arsenal GG (1,65)18.30 Đenova - Juventus X2&0-3 Ukupna kvota: 4,83

Nakon poraza od Totenhema u prošlom kolu i dosta slabe pružene partije, Siti sebi ne sme dozvoliti novi "kiks", mora odgovoriti dobrim izdanjem i očekujemo da trijumfuje na "Ameksu".

Liverpul igra goleade, napadački je nastrojen, a tanak je pozadi, Arsenal koji zna da igra na kontre će to iskoristiti i očekujemo veoma zanimljiv meč na "Enfildu".

Juve pod Tudorom igra tvrdo, isto važi za Đenovu, dupla šansa na "staru damu" uz malo golova deluje kao dobitan tip.

