NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

31. 08. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Foto: Profimedia

Nedelja

15.30 Brajton - Mančester siti 2 (1,95)

17.30 Liverpul - Arsenal GG (1,65)
18.30 Đenova - Juventus X2&0-3

Ukupna kvota: 4,83

Nakon poraza od Totenhema u prošlom kolu i dosta slabe pružene partije, Siti sebi ne sme dozvoliti novi "kiks", mora odgovoriti dobrim izdanjem i očekujemo da trijumfuje na "Ameksu".

Liverpul igra goleade, napadački je nastrojen, a tanak je pozadi, Arsenal koji zna da igra na kontre će to iskoristiti i očekujemo veoma zanimljiv meč na "Enfildu".

Juve pod Tudorom igra tvrdo, isto važi za Đenovu, dupla šansa na "staru damu" uz malo golova deluje kao dobitan tip.

