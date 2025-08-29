JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

JOŠ jedan pogodak naše redakcije!

FOTO: Tanjug/AP

Petak 18.30 Kremoneze - Sasuolo |0-1&||0-3 (1,45)

20.45 Leće - Milan X2 (1,19)

21.30 Valensija - Hetafe 1X (1,27) Ukupna kvota: 2,19

Kremoneze i Sasuolo su se vratili u elitu, ne verujemo da će zaletati, bod je po meri oba tima, očekujemo nešto oprezniju igru i tipujemo malo golova.

Nakon poraza u prvom kolu Milan sebi ne sme dozvoliti novo razočarenje na "Via Del Mareu".

Valensija ima odličnu podršku sa tribina, to će i večeras biti slučaj, verujemo da može do boda protiv Hetafea.

