JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
JOŠ jedan pogodak naše redakcije!
evo i novih predloga:
Petak
18.30 Kremoneze - Sasuolo |0-1&||0-3 (1,45)
20.45 Leće - Milan X2 (1,19)
21.30 Valensija - Hetafe 1X (1,27)
Ukupna kvota: 2,19
Kremoneze i Sasuolo su se vratili u elitu, ne verujemo da će zaletati, bod je po meri oba tima, očekujemo nešto oprezniju igru i tipujemo malo golova.
Nakon poraza u prvom kolu Milan sebi ne sme dozvoliti novo razočarenje na "Via Del Mareu".
Valensija ima odličnu podršku sa tribina, to će i večeras biti slučaj, verujemo da može do boda protiv Hetafea.
