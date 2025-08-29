Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

29. 08. 2025. u 08:00

JOŠ jedan pogodak naše redakcije!

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево данашњег Тип сигурица тикета са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Juče je "sigurica tiket" lagano došao, možete da ga "čekirate" OVDE, a evo i novih predloga:

Petak

18.30 Kremoneze - Sasuolo |0-1&||0-3 (1,45)

20.45 Leće - Milan X2 (1,19)
21.30 Valensija - Hetafe 1X (1,27)

Ukupna kvota: 2,19

Kremoneze i Sasuolo su se vratili u elitu, ne verujemo da će zaletati, bod je po meri oba tima, očekujemo nešto oprezniju igru i tipujemo malo golova.

Nakon poraza u prvom kolu Milan sebi ne sme dozvoliti novo razočarenje na "Via Del Mareu".

Valensija ima odličnu podršku sa tribina, to će i večeras biti slučaj, verujemo da može do boda protiv Hetafea.

