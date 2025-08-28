Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

28. 08. 2025. u 08:08

DANAS smo vam spremili sledeće predloge.

Profimedia

Četvrtak

19.30 Ludogorec - Škendija 1 (1,33)

20.00 Fiorentina - Žitomir 1 (1,24)
21.00 Virtus - Brejdablik 2 (1,36)

Ukupna kvota: 2,24

