HETAFE JURI TREĆU UZASTOPNU POBEDU NA STRANI: KAko igra Valensija na startu sezone, to nije nerealan scenario

HETAFE gostuje Valensiji u trećem kolu La lige.

Foto: EPA-EFE/SERGIO PEREZ

Valensija još traga za prvom pobedom u sezoni. Tim Karlosa Korberana je nedavno izgubio od Osasune (0:1) uprkos crvenom kartonu u prvom poluvremenu, nastavljajući niz od pet utakmica bez pobede od kada su u maju savladali Hetafe.

Hetafe je do sada prijatno iznenadio nastupima u La Ligi, kao autsajder je savladao Seltu i Sevilju, nastavljajući solidan niz na gostovanjima.

Valensija je dobila poslednja četiri međusobna susreta na Mestalji, ali još nisu pronašli svoj ritam pa verujemo da Hetafe može do još jednog iznenađenja.

NAŠ TIP: X2 (kvota 1,64)