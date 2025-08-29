Tip fudbal

HETAFE JURI TREĆU UZASTOPNU POBEDU NA STRANI: KAko igra Valensija na startu sezone, to nije nerealan scenario

Olja Mrkić

29. 08. 2025. u 11:40

HETAFE gostuje Valensiji u trećem kolu La lige.

ХЕТАФЕ ЈУРИ ТРЕЋУ УЗАСТОПНУ ПОБЕДУ НА СТРАНИ: КАко игра Валенсија на старту сезоне, то није нереалан сценарио

Foto: EPA-EFE/SERGIO PEREZ

Valensija još traga za prvom pobedom u sezoni. Tim Karlosa Korberana je nedavno izgubio od Osasune (0:1) uprkos crvenom kartonu u prvom poluvremenu, nastavljajući niz od pet utakmica bez pobede od kada su u maju savladali Hetafe.

Hetafe je do sada prijatno iznenadio nastupima u La Ligi, kao autsajder je savladao Seltu i Sevilju, nastavljajući solidan niz na gostovanjima.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Valensija je dobila poslednja četiri međusobna susreta na Mestalji, ali još nisu pronašli svoj ritam pa verujemo da Hetafe može do još jednog iznenađenja.

NAŠ TIP: X2 (kvota 1,64)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu