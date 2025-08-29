HETAFE JURI TREĆU UZASTOPNU POBEDU NA STRANI: KAko igra Valensija na startu sezone, to nije nerealan scenario
HETAFE gostuje Valensiji u trećem kolu La lige.
Valensija još traga za prvom pobedom u sezoni. Tim Karlosa Korberana je nedavno izgubio od Osasune (0:1) uprkos crvenom kartonu u prvom poluvremenu, nastavljajući niz od pet utakmica bez pobede od kada su u maju savladali Hetafe.
Hetafe je do sada prijatno iznenadio nastupima u La Ligi, kao autsajder je savladao Seltu i Sevilju, nastavljajući solidan niz na gostovanjima.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Valensija je dobila poslednja četiri međusobna susreta na Mestalji, ali još nisu pronašli svoj ritam pa verujemo da Hetafe može do još jednog iznenađenja.
NAŠ TIP: X2 (kvota 1,64)
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
CRVENA zvezda se sada okrenula žrebu za Ligu Evrope, koji je na programu u petak od 13 časova.
27. 08. 2025. u 08:36
Komentari (0)