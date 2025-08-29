IVAN KECOJEVIĆ: Luković rešeta u Las Palmasu

* prognozira utakmice druge lige Španije

Profimedia

MOJ TIP

SOSIJEDAD B – ALMERIJA 2

HIHON – LEONESA 1

Santander – Seuta TimI2+

Valjadolid – Kordoba 0-2

Kasteljon – Saragosa 1X

Andora – Burgos X2

Kadiz – Albasete GG

LAS PALMAS – MALAGA 1

Granada – Mirandes GG

Ueska – Eibar 0-2

Leganes – Deportivo 0-2

Ne tako davno, B tim Sosijedada takmičio se u trećoj ligi, a Almerija u eliti. Ta dva nivoa razlike osetiće se u međusobnom duelu, i kvalitet i iskustvo su na strani Almerije, dvojka je fiks.

Iz sličnih razloga favorit je i Hihon. Pred svojim navijačima ne bi smeo da zakaže protiv Leonese, novajlijom u Segundi.

Las Palmas je meč sa Kordobom lako rešio sa 3:1, golom i asistencijom istakao se naš mladi ofanzivac Miloš Luković, bivši fudbaler IMT. Napadačke sposobnosti očekujem da potvrdi i protiv Malage. Kec je fiks, a mislim da neće biti greška ako se sa tri plus uveća kvota.