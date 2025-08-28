Tip fudbal

VELIKI USPEH HERCEGBOSANSKOG FUDBALA: "Plemići" ponovo obezbedili učešće u Evropi, pitanje je samo u kojem takmičenju će nastupati?

В.М.

28. 08. 2025. u 11:08

UTREHT dočekuje Zrinjski u finalu plej-ofa za ulazak u Ligu Evrope.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ХЕРЦЕГБОСАНСКОГ ФУДБАЛА: Племићи поново обезбедили учешће у Европи, питање је само у којем такмичењу ће наступати?

FOTO: Profimedia

Utreht ima priliku da ostvari rezultat koji bi za ovaj klub predstavljao veliki uspeh – plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Holanđani su već napravili korak više od očekivanog i sada na domaćem terenu žele da potvrde kvalitet.

Zrinjski će, bez obzira na ishod, imati evropsku jesen u Ligi konferencije, što je realniji nivo za tim iz Mostara. Iako poseduju određeni kvalitet i iskustvo, u ovom dvomeču deluju kao rival koji teško može da parira mnogo snažnijem domaćinu.

Očekuje se meč u kojem će Utreht od samog početka preuzeti inicijativu, diktirati ritam i koristiti podršku sa tribina u svoju korist. S obzirom na razliku u individualnom kvalitetu i tempu igre, sve ukazuje na siguran trijumf domaćina, i to ubedljivim rezultatom.

NAŠ TIP: 1(h-1) (kvota 2,12)

