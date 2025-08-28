VELIKI USPEH HERCEGBOSANSKOG FUDBALA: "Plemići" ponovo obezbedili učešće u Evropi, pitanje je samo u kojem takmičenju će nastupati?
UTREHT dočekuje Zrinjski u finalu plej-ofa za ulazak u Ligu Evrope.
Utreht ima priliku da ostvari rezultat koji bi za ovaj klub predstavljao veliki uspeh – plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Holanđani su već napravili korak više od očekivanog i sada na domaćem terenu žele da potvrde kvalitet.
Zrinjski će, bez obzira na ishod, imati evropsku jesen u Ligi konferencije, što je realniji nivo za tim iz Mostara. Iako poseduju određeni kvalitet i iskustvo, u ovom dvomeču deluju kao rival koji teško može da parira mnogo snažnijem domaćinu.
Očekuje se meč u kojem će Utreht od samog početka preuzeti inicijativu, diktirati ritam i koristiti podršku sa tribina u svoju korist. S obzirom na razliku u individualnom kvalitetu i tempu igre, sve ukazuje na siguran trijumf domaćina, i to ubedljivim rezultatom.
NAŠ TIP: 1(h-1) (kvota 2,12)
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
21. 08. 2025. u 07:00
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
21. 08. 2025. u 07:15
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
CRVENA zvezda se sada okrenula žrebu za Ligu Evrope, koji je na programu u petak od 13 časova.
27. 08. 2025. u 08:36
Komentari (0)