GLAVNI CILJ JE OPSTANAK U PREMIJERLIGI: Iako nekompletni "klaretsi" su ipak favoriti protiv "ovnova"
KULTNI stadion Turf mur će u utorak uveče biti domaćin susretu drugog kola Engleskog liga kupa, u kojem Premijerligaš Bernli dočekuje duel sa ekipom Čempionšipa Derbi kauntijem.
Kleretsi ulaze u takmičenje tek u drugom kolu, dok su "ovnovi" morali da ostvare pobedu u prvom kolu, savladavši Vest Bromvič na penale.
Bernli je počeo sezonu 2025/26 porazom 3:0 od Totenhema, ali su se za vikend oporavili pobedom 2:0 nad Sanderlendom golovima Džoša Kalena i Džejdona Entonija. Glavni cilj tima Skota Parkera ove sezone je opstanak u Premijer ligi, pa bi svaki uspeh u kupu bio dodatni bonus, uz podizanje samopouzdanja. Klereti nikada nisu osvojili Liga kup, ali su bili pobednici FA kupa 1914. godine i nije nemoguće da ostvare dobar rezultat u ovogodišnjem takmičenju.
Bernli je neporažen protiv Derbija od 2007, sa devet pobeda u poslednjih 14 susreta, iako su oba meča prošlosezonskog Čempionšipa završila bez golova. Derbi je poslednji put savladao Bernli 1:0 2007. godine, a prošlosezonska dva susreta bila su prvi od 2016. Ramovi su završili prošlosezonski Čempionšip na 19. mestu, a ove sezone imaju samo jedan bod iz tri meča i trenutno su 20. u ligi. Otvorili su sezonu porazom 3:1 od Stouka, zatim 5:3 kod kuće od Koventrija, ali su za vikend izvukli 1:1 protiv Bristol Sitija.
Derbi je u prvom kolu Kupa eliminisao Vest Brom na penale i sada će pokušati da iznenadi Premijerligaša kako bi prošli u treće kolo. Ovnovi nikada nisu osvojili Liga kup, ali su bili pobednici FA kupa 1945/46. Bernli neće biti kompletan, ali Parker može da izvede kvalitetan tim i očekuje se da Premijerligaš obezbedi prolaz u sledeće kolo.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,53)
