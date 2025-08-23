RONALDO OVO NIJE OČEKIVAO: Nasr će u borbi za trofej igrati protiv tima koji je upao kao zamena

RONALDOV Nasr boriće se za Superkup Saudijske Arabije protiv Ahlija.

FOTO: Profimedia

Ahli je ptavo učešća na turniru koji se igra u Hongkongu dobio kao rezerva umesto Hilala, čije rukovodstvo je odustalo od učešća zbog problema sa rasporedom. Naime, "plavi talas" je dogurao neočekivano daleko na Svetskom klupskom prvenstvu pa su igrači još uvek umorni.

Da je Ahli ipak zasluženo ovde pokazao je protiv prošlogodišnjeg hita sezone, Kadisije (finalists Kupa i četvrto mesto u ligi) koju je isprašio sa 5:1. Nasr je u polufinaliu imao mnogo teži posao, protiv osvajača "duple krune" Itihada, koga su "vitezovi" savladali uprkos igranjem sa desetoricom od sredine prvog poluvremena.

Očekujemo pobedu Ronalda i družine, iako će izostati Sadio Mane koji je "pocrveneo" protiv Itihada. Tu su međutim novajlije, Žoao Feliks i Kingsli Koman koji su se već pokazali kao sjajne investicije pa su čini se Ronaldo i Mane konačno dobili saigrače s kojima mogu da vrate naslov prvaka.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,05)

