NIJE NI POČELA SEZONA, A PROBLEMI SE VEĆ SADA NIŽU: Tenzija u Marselju doseže vrhunac, pobeda je preko potrebna!

U drugom kolu francuske Lige 1 gledaćemo obračun Marselja i novajlije Pariza. Meč se igra na "Velodromu" i počinje od 17 časova.

Četa Roberta de Zerbija je prošle godine ispunila cilj, zauzela drugo mesto i vratila se u Ligu šampiona, a ove se očekuje dalji napredak pošto su preko leta dodatno ojačali tim.

Pored Enrikea koji je prodat Interu, svi nosioci igre su ostali u redovima desetostrukog prvaka Francuske koji čeka na titulu od 2010. godine, a kao glavna pojačanja ističu se iskusni Pjer Emerik Obamejang, Timoti Vea i Igor Paišao koji je plaćen Fejenordu oko 30 miliona evra.

Ipak, kao što to često biva u redovima domaćina, tenzija se podigla već nakon prvog kola i veoma lošeg nastupa protiv Rena (0:1).

Imao je desetostruki prvak Francuske igrača više gotovo sat vremena na tom meču, ali ne samo da nije pobedio i stvorio ozbiljniju šansu, već je poražen pogotkom Ludovika Blasa u sudijskoj nadoknadi za erupciju oduševljena na "Roazonu".

Odmah nakon meča izbila je svađa u svlačionici po pisanjima raznih francuskih i evrospkih medija, a najdeblji kraj izvukli su njeni glavni akteri, Rabio i Rou koji su stavljeni na transfer listu i napustiće klub do kraja prelaznog roka.

Pritisak na čitav tim je sada na visokom nivou i moraju odgovoriti pobedom, a dobra vest za njih je što ima na noge dolazi novajlija Pariz.

Gosti su imali dobar pripremi period, uložili su skoro 50 miliona evra preko leta, napravili tim koji bi trebao obezbediti opstanak u povratničkoj sezoni, ali na samom startu su videli da to neće biti tako lako.

Poraženi su na gostovanju Anžeu (0:1), a nije im pomoglo to ni što su od 57. minuta imali igrača više na terenu, tako da težak i naporan put pred Parižanima.

Danas tipujemo trijumf Marselja, De Zerbi zna da mora da gasi požar, ukoliko njegova ekipa ponovo kiksne tenzija će se uvećati, problemi će se ređati i Italijan to jednostavno ne sme dozvoliti.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,42)

