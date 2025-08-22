LAKŠI TRENING ZA PARIŽANE: "Sveci" su večerašnjeg rivala pobedili neverovatnih 18 puta zaredom!

DRUGO kolo francuske Lige 1 otvoriće PSŽ i Anže koji se sastaju na "Parku prinčeva" od 20 časova i 45 minuta.

FOTO: Tanjug/AP

PSŽ je prošle sezone imao najuspešniju sezonu u svojoj istoriji, ponovo je dominirao u domaćim takmičenjima osvojivši sve moguće trofeje, a takođe se dokopao i onoga što je tražio od dolaska katarskih vlasnika 2011. godine, Lige šampiona.

Nije delovalo početkom godine da će to uspeti, mučili su se izabranici Luisa Enrikea, ali preko zime su "pogodili" sa pojačanjima, ekipa je "kliknula" i u drugom delu sezone su bili ubedljivo najbolji tim u Evropi.

Dovoljno govori to što su u finalu počistili Inter s 5:0 ostvarišvi najubedljiviju pobedu u istoriji finala Lige šampiona.

Nakon toga su morali na Svetsko klupsko prvenstvo gde su dogurali do finala u kojem ih je nadigrao Čelsi, ali to nije previše zabolelo moćne Parižane koji su zbog tog takmičenja dosta kasnije krenuli sa pripremama za novu sezonu.

Da su malo zarđali i da nisu još uhvatili prepoznatljivi ritam da se videti, prvo ih je Totenhem zamalo pobedio u UEFA Superkupu (pobedili "pevce na penale, gubili 0:2 do poslednjih desetak minuta meča), dok su Ligu 1 započeli neubedljivim trijumfom nad Nantom (1:0).

Ipak, kvalitet koji poseduju je daleko jači od ostatka lige, favoriti su na svakom meču i jasno je da bi bilo veliko iznenađenje da večeras ne savladaju Anže.

"Crno-beli" su imali dobar pripremni period i slavili su u prvom kolu protiv novajlije Pariza (1:0), tako da imaju samopouzdanja pred ovaj meč i mogu namučiti još dovoljno neuigrane "svece".

Verujemo da će to i učiniti, ali i dalje predlažemo pobedu Parižana i uz fiks dodajemo zanimljivu kombinaciju golova kojih ne očekujemo da bude previše zbog toga što PSŽ još uvek traži formu.

Takođe, vredi napomenuti da domaćini dominiraju u međusobnim duelima sa Anžeom kojeg su pobedili 18 puta zaredom, što nam dodatno daje veru u naš tip.

NAŠ TIP: 1&2-4 (kvota 2,05)

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice