BIVŠI ŠAMPION EVROPE PROTIV OSVAJAČA KPK: Evropski klasik u trci za plasman u Ligu Evrope

FCSB i Aberdin u četvrtak uveče igraju prvu utakmicu plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige Evrope na "Pitodriju".

Foto: EPA-EFE/HUGO DELGADO

Domaćini počinju kvalifikacije u ovoj fazi, dok Rumuni dolaze nakon što su prošli treću rundu evropskih mečeva posle eliminacije iz Lige šampiona.

Aberdin želi da započne evropsku sezonu korakom bliže grupnoj fazi, nakon što su prošle godine ispali iz Lige konferencije. Tim je došao do finalne runde kvalifikacija pobedom u Škotskom kupu protiv Seltika nakon penala, osvojivši osmi trofej u istoriji, uz autogol Kaspera Šmajhela u regularnom toku.

FCSB, šampion Rumunije po drugi put uzastopno i 28. put u istoriji, započeo je evropsku sezonu u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali je eliminisan u drugoj rundi od strane Škendije nakon tesne pobede nad Inter Klub d Eskaldes.

Rumunski tim je već pokazao da može da se nosi na evropskoj sceni i očekuje se da izdrži pritisak Aberdina koji je u ovom startu sezone imao spor početak, pripremajući se za revanš u Rumuniji sledeće nedelje.

NAŠ TIP: X (kvota 3,25)

