Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ TIKET: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa

Новости онлајн

19. 08. 2025. u 10:07

TIP vam je za danas pripremio sledeće predloge iz Lige šampiona. Verujemo da će značaj dvomeča uticati na ishod ovih utakmica.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ ТИКЕТ: Ово су данашњи предлози редакције Типа

Foto: EPA-EFE/Tibor Illyes

Utorak

21.00 Rendžers - Briž X-X (5,75)

21.00 Ferencvaroš - Karabag X-X (5,30)

Ukupna kvota: 30,47

