ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Petak
18.00 Nordsjeland – FK Kopenhagen 2 (2,02)
20.45 Ren – Marselj 2 (2,15)
20.45 Oud Heverle – Genk 2 (1,67)
21.30 Viljareal – Ovijedo 0-2 (1,95)
Ukupna kvota: 14,14
