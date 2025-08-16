"GRAĐANI" BEZ GLAVNIH ZVEZDA NA "VOLVSE": Domaćin je imao očajnu predsezonu, a Siti mora na start da pokaže "opasne namere"

MANČESTER siti gostuje Vulverhemptonu u prvom kolu nove sezone engleske Premijer lige.

Posle teške sezone 2024/25, u kojoj su Vulvsi izborili opstanak u ligi, nadaju se da će pokazati bolju igru na startu nove sezone, kada na svom terenu dočekuju desetostrukog šampiona, Mančester Siti. Ova utakmica je idealna prilika za ljubitelje klađenja da ulove dobru priliku, a mi predlažemo tiket 2&2+ (kvota 1,70). Evo zašto.

Vesti o timovima i trenutna forma

Vulvsi su imali katastrofalnu pripremnu sezonu pod vođstvom trenera Vitora Pereire, bez ijedne pobede u prijateljskim utakmicama.

To nije baš ohrabrujuće za navijače koji se nadaju da će klub prekinuti svoju „avgustovsku kletvu“. Od povratka u Premijer ligu 2018, Vulvsi su osvojili samo jednu od 20 ligaških utakmica u avgustu (9 remija, 10 poraza).

Pereira, koji je prošle sezone imao skoro 50 odsto pobednički učinak (12 pobeda, 3 remija, 10 poraza), pod pritiskom je da izbegne loš start, pogotovo jer uprava još nije produžila ugovor s njim.

Mančester Siti je imao sezonu bez trofeja, završivši kao treći u ligi i izgubivši finale FA kupa od Kristal Palasa.

Takođe su doživeli poraz od Hilala u osmini finala novog formata Klupskog prvenstva sveta.

Kupili su levog beka Vulvsa, Rajana Ajt-Nurija za 36 miliona evra, u nadi da će vratiti titulu. Njihov gostujući skor prošle sezone (8 pobeda, 5 remija, 6 poraza) mora da se popravi, ali s obzirom da su sedam od tih pobeda ostvarili protiv ekipa iz donjeg dela tabele, trebalo bi da su sigurni u tri boda na ovom meču.

Međusobni dueli

Pereira je vodio Vulvse u majskom porazu od Sitija (1:0) na gostovanju. Siti dominira u međusobnim duelima, sa devet pobeda i samo jednim porazom u poslednjih pet sezona Premijer lige. Jedini izuzetak dogodio se na Molinjuu u septembru 2023, kada su Vulvsi slavili sa 2:1.

Ključne statistike

Vulvsi su izgubili 8 od 11 domaćih utakmica u Premijer ligi prošle sezone kada su bili autsajderi (uz dve pobede i remi).

Dve trećine utakmica Vulvsa u prošloj sezoni imale su preko 2,5 gola, što je drugi rezultat u ligi, odmah iza Brajtona (71 odsto).

Šest od osam gostujućih pobeda Sitija prošle sezone bilo je sa razlikom od dva ili više golova.

Siti je primio prvi gol u samo sedam gostujućih utakmica, ali je izgubio pet od njih (1 pobeda, 1 remi).

Igrači za praćenje i povrede

Jorgen Strand Larsen bio je ključan za opstanak Vulvsa, postigavši golove u pet od šest uzastopnih pobeda između marta i aprila. Novi igrač Sitija, Tijani Rajnders, pokazao je klasu u Milanu koji je pobedio u 10 od 13 utakmica u kojima je Holandez postigao gol.

Vulvsi nemaju značajnih povreda, dok su kod Sitija pod znakom pitanja Rodri, Fil Foden, Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog povreda iz poslednje prijateljske utakmice.

Analiza za klađenje

S obzirom na defanzivnu snagu koju Pep Gvardiola ima na raspolaganju, pobeda Mančester sitija uz najmanje dva gola na utakmici deluje kao odlična opklada. Vulvsi su prošle sezone često gubili kod kuće kao autsajderi, a Siti ima istoriju ubedljivih pobeda u gostima protiv slabijih timova. Iako Vulvsi mogu da pruže otpor, kvalitet Sitija i njihova motivacija da krenu sezonu snažno čine ih favoritima. Kvota od 1,70 za kombinaciju 2&2+ je solidna za ovu utakmicu, s obzirom na statistiku i formu oba tima.

