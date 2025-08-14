Tip fudbal

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka

Ivan Dobrilović

14. 08. 2025. u 12:11

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог четвртка

Foto: Printskrin/AEK_FC_OFFICIAL

KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE

19.00 NOA - LINKOLN 1 (sa 1,58 na 1,33)

20.00 ŠAHTJOR - PANATINAIKOS 1 (sa 1,87 na 1,75)

21.00 LEGIJA - AEK LARNAKA 1 (sa 1,80 na 1,67)

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJA

18.30 LEVADIJA - DIFERDANŽ 1 (sa 200 na 1,77)

19.00 HAMARBI - ROZENBORG 1 (sa 2,20 na 1,90)

20.00 AEK - ARIS 1 (sa 1,55 na 1,47)

20.45 LINFILD - VIKINGUR 1 (sa 1,80 na 1,38)

