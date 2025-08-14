KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE
19.00 NOA - LINKOLN 1 (sa 1,58 na 1,33)
20.00 ŠAHTJOR - PANATINAIKOS 1 (sa 1,87 na 1,75)
21.00 LEGIJA - AEK LARNAKA 1 (sa 1,80 na 1,67)
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJA
18.30 LEVADIJA - DIFERDANŽ 1 (sa 200 na 1,77)
19.00 HAMARBI - ROZENBORG 1 (sa 2,20 na 1,90)
20.00 AEK - ARIS 1 (sa 1,55 na 1,47)
20.45 LINFILD - VIKINGUR 1 (sa 1,80 na 1,38)
