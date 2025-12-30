Košarka

DRAMA U DENVERU! Zbog ovog snimka Nikole Jokića je nastala totalna panika u Koloradu (VIDEO)

Новости онлине

30. 12. 2025. u 08:05

Srpski košarkaš i igrač Denver Nagetsa Nikola Jokić povredio se prošle noći na utakmici NBA lige protiv Majamija.

Foto: Printskrin

Jokić se povredio u samom finišu prvog poluvremena kada mu je saigrač Spenser Džons slučajno zgazio na levu nogu.

Odmah se srušio na parket i uhvatio za koleno, nakon čega je šepajući napustio parket.

Nije bio na terenu u drugom poluvremenu, a rezultati magnetne rezonance će pokazati o kakvoj je tačno povredi reč.

A na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi kako Jokić ide ka tunelu. Jasno se moglo zaključiti da je situacija izuzetno ozbiljna!

Jedva se oslanjao na povređenu nogu, a na njegovom licu se moglo videti da trpi ogromne bolove.

