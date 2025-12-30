DRAMA U DENVERU! Zbog ovog snimka Nikole Jokića je nastala totalna panika u Koloradu (VIDEO)
Srpski košarkaš i igrač Denver Nagetsa Nikola Jokić povredio se prošle noći na utakmici NBA lige protiv Majamija.
Jokić se povredio u samom finišu prvog poluvremena kada mu je saigrač Spenser Džons slučajno zgazio na levu nogu.
Odmah se srušio na parket i uhvatio za koleno, nakon čega je šepajući napustio parket.
Nije bio na terenu u drugom poluvremenu, a rezultati magnetne rezonance će pokazati o kakvoj je tačno povredi reč.
A na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi kako Jokić ide ka tunelu. Jasno se moglo zaključiti da je situacija izuzetno ozbiljna!
Jedva se oslanjao na povređenu nogu, a na njegovom licu se moglo videti da trpi ogromne bolove.
