IDEALAN PROTIVNIK ZA IZLAZ IZ KRIZE: Čelsi napada tri boda protiv posrnulih "trešnjnica"
Čelsi i Bornmut zatvaraju 2025. godinu međusobnim duelom na "Stamford bridžu“, u meču koji domaćinu nosi veliki pritisak, a gostu poslednju šansu da prekine seriju loših rezultata. Poraz od Aston Vile dodatno je uzdrmao tim Enca Mareske, dok su "trešnjice“ u dubokoj krizi forme i samopouzdanja.
Čelsi je u subotu prokockao prednost protiv Vile i na kraju izgubio 2:1, što znači da je ostvario tek jedan trijumf u poslednjih pet prvenstvenih utakmica. Taj niz gurnuo je "plavce“ na peto mesto, a bodovni učinak u decembru daleko je ispod ambicija kluba koji želi u Ligu šampiona.
Posebno zabrinjava činjenica da je u prvom delu sezone odigrao 0:0 protiv Bornmuta, tako da domaćin zna da ga večeras očekuje veoma težak meč.
Ipak, "Stamford bridž“ je tradicionalno mesto gde Čelsi završava godinu na pozitivan način – samo jedan poraz u poslednje 22 utakmice kojima su zatvarali kalendarsku godinu pred svojim navijačima koji redovno ispune tribine do poslednjeg mesta.
Povratak Mareske na klupu posle suspenzije i mogući ulazak Fofane u startnu postavu mogli bi doneti neophodnu stabilnost.
Bornmut, s druge strane, doživljava slobodan pad. Nakon odličnog starta sezone, ekipa Andonija Iraole je bez pobede već devet kola, a teški poraz od Brentforda (4:1) ogolio je ogromne defanzivne probleme.
Sa čak 27 primljenih golova na gostovanjima, "trešnjice“ imaju najgoru odbranu u ligi van svog terena i zadnja linija predvođena našim golmanom Đorđem Petrovićem nije na visini zadatka.
Sa brojnim povredama i lošom tradicijom u završnicama godina, Bornmut teško može da računa na iznenađenje, osim ako Čelsi ponovo sam sebe ne pobedi, a mi verujemo da to neće učiniti i da će na trijumfalan način dočekati 2026. godinu.
Za hrabrije bi uz fiks na "plavce" dodali i bar po jedan gol sa obe strane, jer su odbrane slabiji delovi večerašnjih rivala ove sezone.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG (kvota 1,59)
TIP ZA HRABRIJE: 1&GG (kvota 2,84)
