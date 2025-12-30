NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Utorak 20.30 Barnli - Njukasl 2 (1,65)



21.15 Arsenal - Aston vila G 1+ (1,80) 20.30 Čelsi - Bornmut 1X&2-5 (1,53)21.15 Arsenal - Aston vila G 1+ (1,80) Ukupna kvota: 4,02

Njukasl mora pobeđivati ovakve utakmice ako misli da se bori za Evropu, a sigurnost nam daje pobeda "svraka" nad Barnlijem u prvom delu sezone (2:1).

Čelsi je favorit protiv posrnulog Bornmuta, ali nemamo veru u promenljive "plavce" pa predlažemo nešto sigurniji tip.

Simpatična Aston vila melje sve pred sobom, niže pobedu za pobedu, a bukmejkeri ponovo sumnjaju u nju. Mi smatramo da može bar do jednog gola na "Emirejtsu" gde je prošle godine osvojila bod uz dva postignuta gola, a takođe je u prvom delu sezone savladala Arsenal pred svojim navijačima (2:1) i stvorila veliki broj šansi na tom duelu.

