NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.
Utorak
20.30 Barnli - Njukasl 2 (1,65)
21.15 Arsenal - Aston vila G 1+ (1,80)
Ukupna kvota: 4,02
Njukasl mora pobeđivati ovakve utakmice ako misli da se bori za Evropu, a sigurnost nam daje pobeda "svraka" nad Barnlijem u prvom delu sezone (2:1).
Čelsi je favorit protiv posrnulog Bornmuta, ali nemamo veru u promenljive "plavce" pa predlažemo nešto sigurniji tip.
Simpatična Aston vila melje sve pred sobom, niže pobedu za pobedu, a bukmejkeri ponovo sumnjaju u nju. Mi smatramo da može bar do jednog gola na "Emirejtsu" gde je prošle godine osvojila bod uz dva postignuta gola, a takođe je u prvom delu sezone savladala Arsenal pred svojim navijačima (2:1) i stvorila veliki broj šansi na tom duelu.
