OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

14. 08. 2025. u 10:57

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Četvrtak

17.00 KuPS - Rigas GG (1,64)

20.15 Jagjelonja - Silkeborg GG (1,82)
21.00 Legija V. - AEK Larnaka GG (1,82)

Ukupna kvota: 4,92

