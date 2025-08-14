MREŽE ĆE SE TRESTI: Napadačka filozofija AZ-a "garantuje" golove

U revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija ekipa Vaduca će ugostiti AZ Alkmar. Holandski tim je pred svojim navijačima slavio 3:0, tako da je pitanje pobednika manje više rešeno pred obračun na "Rajnpark stadionu"

EPA

AZ je uradio temeljne priprememe na kojima je odigrao čak osam utakmica, tako da bi trebao da je fizički i te kako pripremljen čak iako mu nije počeo takmičarski deo sezone.

Dokaz toga videli smo protiv Ilvesa u drugom kolu kvalifikacija, slavio je finski tim pred svojim navijačima 4:3 i ponadao se da može do iznenađenja, ali sve snove oko prolaska dalje AZ mu je srušio u uvodnom delu revanša na kojem je slavio rezultatom 5:0.

Pokazao je na tim mečevima da mu je napad jača strana, da trener Marten Martens gaji ofanzivnu fudbalsku filozofiju, a novu potvrdu toga videli smo protiv Vaduca koji je savladan 3:0 prošle nedelje.

Takođe, dvostruki prvak Holandije je za vikend dominantno započeo domaće prvenstvo, pobedio je Groningen rezultatom 4:1 i u sjajnom ritmu dočekuje večerašnji revanš.

Sa druge strane, švajcarski drugoligaš se vodi kao osvajač Kupa Lihtenštajna odakle je poreklom i zbog toga igra kvalifikacije za Ligu konferencija.

Vaduc je kvalifikacije započeo u druom kolu gde je posle preokreta u revanšu izbacio Dungenon (0:1, 3:0), ali AZ je znatno teži rival, to se videlo na prvom susretu i znaju u redovima domaćina da su im šanse za prolaz dalje na večerašnjem susretu minimalne.

Za predlog dajemo goleadeu, one su redovna pojava mečevima AZ-a i verujemo da će se taj trend nastaviti.

NAŠ TIP: UG 3+ (kvota 1,40)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA