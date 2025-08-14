MREŽE ĆE SE TRESTI: Napadačka filozofija AZ-a "garantuje" golove
U revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija ekipa Vaduca će ugostiti AZ Alkmar. Holandski tim je pred svojim navijačima slavio 3:0, tako da je pitanje pobednika manje više rešeno pred obračun na "Rajnpark stadionu"
AZ je uradio temeljne priprememe na kojima je odigrao čak osam utakmica, tako da bi trebao da je fizički i te kako pripremljen čak iako mu nije počeo takmičarski deo sezone.
Dokaz toga videli smo protiv Ilvesa u drugom kolu kvalifikacija, slavio je finski tim pred svojim navijačima 4:3 i ponadao se da može do iznenađenja, ali sve snove oko prolaska dalje AZ mu je srušio u uvodnom delu revanša na kojem je slavio rezultatom 5:0.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Pokazao je na tim mečevima da mu je napad jača strana, da trener Marten Martens gaji ofanzivnu fudbalsku filozofiju, a novu potvrdu toga videli smo protiv Vaduca koji je savladan 3:0 prošle nedelje.
Takođe, dvostruki prvak Holandije je za vikend dominantno započeo domaće prvenstvo, pobedio je Groningen rezultatom 4:1 i u sjajnom ritmu dočekuje večerašnji revanš.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Sa druge strane, švajcarski drugoligaš se vodi kao osvajač Kupa Lihtenštajna odakle je poreklom i zbog toga igra kvalifikacije za Ligu konferencija.
Vaduc je kvalifikacije započeo u druom kolu gde je posle preokreta u revanšu izbacio Dungenon (0:1, 3:0), ali AZ je znatno teži rival, to se videlo na prvom susretu i znaju u redovima domaćina da su im šanse za prolaz dalje na večerašnjem susretu minimalne.
Za predlog dajemo goleadeu, one su redovna pojava mečevima AZ-a i verujemo da će se taj trend nastaviti.
NAŠ TIP: UG 3+ (kvota 1,40)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
14. 08. 2025. u 07:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
14. 08. 2025. u 08:35
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!
Navijači Dinama iz Kijeva, koji su se nadali da će njihov klub sa Crvenom zvezdom igrati u poslednjoj kvalifikacionoj rundi za plasman u Ligu šampiona, ali do toga neće doći jer je Ukrajince na pretposlednjoj prepreci zaustavio kiparski Pafos, rešili su da se oglase posle dvomeča Zvezde i Leha.
14. 08. 2025. u 19:59
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!
Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a evropska kuća fudbala rešila je da dan kasnije izrekne kaznu zbog dešavanja na tribinama tokom megdana ova dva kluba. Nije trebalo dugo Poljacima da reaguju i to tako - da "Albanci čupaju kosu".
14. 08. 2025. u 12:13
Komentari (0)