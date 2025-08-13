PSŽ BEZ DONARUME, TOTENHEM BEZ SONA: Borba za trofej u Udinama koju je malo ko očekivao

U borbi za trofej UEFA Superkupa ove godine ćemo gledati PSŽ i Totenhem koji se sastaju na čuvenom "Friuliju" od 21.00.

FOTO: Tanjug/AP

Nestvarno je dobru sezonu PSŽ imao prošle godine, osvojio je veliki broj trofej, dominirao je u svim takmičenjima, a što je njemu bilo najbitnije konačno je pokorio Ligu šampiona i podigao dugo željeni "ušati trofej".

Zanimljivo je da to učinio kada to niko od njega nije očekivao, nije bilo supervezda u timu, otišao je Kilijan Mbape, ali Luis Enrike je napravio tim po svojoj meri i može se reći da su na dominantan način osvojili Ligu šampiona.

O tome koliko su dobro izgledali u završnom delu kampanje najbolje govori pobeda nad Interom u finalu rezultatom 5:0, najubedljivija u istoriji takmičenja u borbi za trofej.

Na krilima tog velikog uspeha "sveci" su otišli u Ameriku gde su bili glavni favorit za osvajanje Svetskog klupskog prvenstva i delovalo je da će to učiniti pošto su se "prošetali" do finala, međutim tamo su naleteli na Čelsi koji ih je u pravom smislu te reči počistio sa terena (3:0) i više nego zasluženo slavio.

Taj poraz malo je poremetio PSŽ, tokom utakmice vidno nervozni Žoao Neveš je zaradio crveni karton i zbog toga će propustiti ovaj meč, a u centru pažnje bio je i menadžer Luis Enrike koji je nakon utakmice ušao u raspravu sa igračima Čelsija i čak odgurnuo Žoaa Pedra na travu, mada treba istaći da je Brazilac dobro "prodao" taj kontakt.

Takođe, preko leta uprava kluba nije uspela da se dogovori sa Donarumom oko novog ugovora, princip plaćanja Parižana po kojem su dve trećine ugovora zagarantovane, dok preostalo zavisi od nastupa i dostupunosti igrača nije odgovaralo Italijanu i evidentno je da će napustiti klub do kraja prelaznog roka, pogotovo posle dolaska Luke Ševalijea.

Donarumin plan je bio da ponovo pusti da mu istekne ugovor i onda idućeg leta potpiše negde i pokupi obeštećenje za sebe i svog menadžera, nešto slično što je uradio kada je napuštao Milan i dolazio u redove PSŽ-a, međutim Parižani mu to neće dozvoliti.

Enrike ga je uklonio iz tima, ne trenira sa ekipom i Italijan ne sme sebi dozvoliti da godinu dana bude bez kluba jer nam iduće godine predstoji Svetsko prvenstvo.

Po pisanjima Fabricija Romana najveće interesovanje prikazuju mančesterski velikani, Junajted i Siti, ali prvo moraju srediti situaciju sa svojim golmanima kako bi mogli krenuti po Donarumu, a tražena cifra iznosi 25-30 miliona evra.

Sa druge strane, Totenhem je prošle sezone prekinuo post dug 17 godine bez trofej osvojivši Ligu Evrope pobedom nad Mančester junajtedom u velikom finalu (1:0).

Angelos Postekoglu je ispunio svoje obećanje, doneo je dugo željeni trofej, međutim surovi Danijel Levi nije mogao da mu oprosti 17. mesto na tabeli Premijer lige i zamenio ga je Tomasom Frankom.

Nesumnjivo je da je Danac odličan stručnjak, ali ekipa koju ima na raspolaganju nije dovoljno kvalitena da igra na četiri fronta, pogotovo u takmičenjima koja su jaka kao što su Liga šampiona i Premijer liga.

Aktivirao se Totenhem poslednjih par dana, ozbiljno je dovođen u vezu sa Savinjom i Ezeom koji bi predstavljali velika pojačanja, a još od ranije su dovedeni Paljinja i Kudus.

Savinjo i Eze su posebno potrebni "pevcima" jer ih je preko leta nakon 10 godina napustio kapiten Son, a na njegovoj oproštajnoj utakmici u Seulu povredio se i najkreativniji igrač ekipe Džejms Medison koji će propustiti veći deo sezone, tako da možemo očekivati ozbiljan atak tima iz severnog Londona na pomenuti duo.

Evidentno je tokom priprema bilo da Sparsima fali kreacije i ovi igrači bi to sigurno doneli četi Tomasa Franka.

Što se tiče večerašnjeg susreta, prednost dajemo PSŽ-u, ali verujemo da Totenhem nije bez šansi, očekujemo nešto "otvoreniji" meč, tako Parižani vole da igraju i tipujemo bar po jedan gol sa obe strane.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,60)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA