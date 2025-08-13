Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

В.М.

13. 08. 2025. u 08:30

DANAS smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са две реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Sreda

18.00 Folo - Notoden 1X&2+ (1,60)

18.00 Asker - Skeid X2 (1,34)

Ukupna kvota: 2,14

Ponuda danas nije dobra, teško je pronaći pogodne parove i odlučili smo da verujemo bukmejkerima koji spuštaju kvote na ova dva tipa koja smo izvukli iz Norveške.

