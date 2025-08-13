LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
DANAS smo vam spremili sledeće predloge.
Sreda
18.00 Folo - Notoden 1X&2+ (1,60)
Ukupna kvota: 2,14
Ponuda danas nije dobra, teško je pronaći pogodne parove i odlučili smo da verujemo bukmejkerima koji spuštaju kvote na ova dva tipa koja smo izvukli iz Norveške.
