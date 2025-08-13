JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu

PONOVO smo bili na visini zadatka.

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:

Petak 18.00 Bašakšehir - Viking |1-3&||1-3 (1,75)

21.00 PSŽ - Totenhem GG&|1+ (1,80) 18.00 Bjarg - Sogndal GG (1,42)21.00 PSŽ - Totenhem GG&|1+ (1,80) Ukupna kvota: 4,47

Viking redovno igra goleade, veliki je broj pogodaka na njegovim utakmicama ove sezone i očekujemo da to ponovo bude slučaj, pogotovo jer je na prvom susretu bilo 3:1 za Bašakšehir.

Očekuju se golovi i na meču Bjarg - Sogndal, kvota na GG je u padu i mi smo odlučili da verujemo u bukmejkerima.

Za kraj tipujemo Superkup Evrope, poznata je napadačka sila PSŽ-a, a očekujemo i inspirisani Totenhem koji je blizu osvajanja drugog trofeja u poslednjih par meseci nakon što je bio bez istog punih 17 godina.

