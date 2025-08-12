Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

12. 08. 2025. u 07:05

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

Foto: Profimedia

Utorak

19.00 Fenerbahče - Fejenord 1 (1,70)

19.00 Plzenj - Rendžers GG (1,65)
20.15 Ferencvaroš - Ludogorec |0-1&||0-3 (1,48)

Ukupna kvota: 4,15

Fenerbahče je preko leta uložio dosta novca, ne sme sebi dozvoliti novu ranu eliminaciju iz kvalifikacija za Ligu šampiona, podrška sa tribina će biti odlična i verujemo da će četa Žozea Morinja nadoknaditi gol zaostatka iz Roterdama.

Rendžers ima lepu prednost pred revanš, ali Plzenj je pokazao protiv Serveta da mu nije problme da postigne tri gola na utakmici, očekujemo napadački orijtentisane Čehe, nešto otvoreniji meč i tipujemo bar po jedan dat gol sa obe strane.

Ferencvaroš i Ludogorec igraju veoma tvrdo, videlo se na prvom susretu da je ovo šahovski obračun (0:0), Bugari su i protiv Rijeke igrali veoma "dosadne" mečeve, isto očekujemo i večeras.

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio nacista sa ožiljkom - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio "nacista sa ožiljkom" - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)

"HITLEROV komandos", "nacistički Skarfejs", "najopasniji čovek u Evropi"... nadimci su koji se vezuju za jednog čoveka - Ota Skorcenija. Ovaj nemački operativac nije imao istu sudbinu kao i većina njegovih kolega-ubica. Njegovi zločini i hladnokrvna snalažljivost za ovog surovog nacistu bili su samo odskočna daska za dalju karijeru.

11. 08. 2025. u 18:29 >> 18:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA EKSPLOZIJA U AMERICI: Ima povređenih (VIDEO)

VELIKA EKSPLOZIJA U AMERICI: Ima povređenih (VIDEO)