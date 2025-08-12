NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Utorak
19.00 Fenerbahče - Fejenord 1 (1,70)
20.15 Ferencvaroš - Ludogorec |0-1&||0-3 (1,48)
Ukupna kvota: 4,15
Fenerbahče je preko leta uložio dosta novca, ne sme sebi dozvoliti novu ranu eliminaciju iz kvalifikacija za Ligu šampiona, podrška sa tribina će biti odlična i verujemo da će četa Žozea Morinja nadoknaditi gol zaostatka iz Roterdama.
Rendžers ima lepu prednost pred revanš, ali Plzenj je pokazao protiv Serveta da mu nije problme da postigne tri gola na utakmici, očekujemo napadački orijtentisane Čehe, nešto otvoreniji meč i tipujemo bar po jedan dat gol sa obe strane.
Ferencvaroš i Ludogorec igraju veoma tvrdo, videlo se na prvom susretu da je ovo šahovski obračun (0:0), Bugari su i protiv Rijeke igrali veoma "dosadne" mečeve, isto očekujemo i večeras.
