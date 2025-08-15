VATRENO KRŠTENJE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"

SRPSKI čuvar mreže će večeras upisati zvanični debi za Bornmut protiv Liverpula u meču koji otvara novu sezonu najjače lige sveta. Utakmica se igra na "Enfildu" i počinje od 21.00.

FOTO: Profimedia

Ponovo je Đorđe Petrović menjao sredinu ovog leta, nakon maestralne sezone u Strazburu kojeg je zamalo odveo u Ligu šampiona mnogi su mislili da će mu Mareska pružiti šansu jer je prvi golman Čelsija, Roberto Sančez prošle godine pružao u najbolju ruku promenljive partije.

Više puta je koštao "plavce" pobede, ali tvrdoglavi Italijan mu veruje, to pravda njegovom igrom nogom, koja ruku na dušu takođe nije zavidna, i Petroviću je bilo jasno da mora da nađe novi klub.

Nije mu dugo trebalo za to, odjeknulo je Evropom da je među talentovanijim golmanima na svetu i odmah ga je ugrabio Bornmut.

"Trešnjice" su srpskog reprezentativca platile čak 25 miliona funti, dosta visoka cifra za golmane, ali jasno je i njima da dobijaju izuzetno pouzdanog čuvara mreže koji bi dugo godina trebao da predvodi odbranu tima.

Deluje da je Bornmut idealna sredina za Petrovića, ekipa sa "Vitalitija" je prethodnih godina izbacila nekoliko sjajnih igrača poput Hujsena (Real Madri), Zabarnjeg (PSŽ), Solankea (Totenhem) i odlična je sredina za razvijanje mladih fudbalera.

Takođe, naš golman će raditi sa jednim od najboljih stručnjaka u Premijer ligi, sjajni Andoni Iraola je prošle sezone pokazao o kakvom se stručnjaku radi, a mnogi su i od ranije znali jer je kao menadžer Rajo Valjekana beležio sjajne rezultate u La ligi koji su ga preporučili Bornmutu.

Petrović je za vreme priprema bio prvi golman "trešnjica", odigrao je nekoliko utakmica, ali večeras će imati zvaničan tebi, a teži teško da je mogao imati.

Bornmut ide na noge šampionu Liveprulu koji je preko leta značajno pojačao tim, uložio je 328 miliona evra, a tek sprema najveću bombu u vidu Aleksandera Isaka kojeg na sve moguće načine pokušava dovesti iz Njukasla.

Strahovito izgleda tim sa "Enfilda" na papiru, šampionskoj ekipi dodati su igrači poput Virca, Ekitikea, Kerkeza (upravo došao iz Bornmuta za 45 miliona evra)... i sa razlogom su prvi favoriti za osvajanje titule.

Arne Slot je veliki broj novajlija lansirao u startnu postavu i trebaće mu vremena da uigra ekipu, a da je to slučaj videli smo u borbi za Komjuniti šild koja je pripala Kristal palasu.

Bilo je 2:2 u regularnom delu, ali Palas je bio egal rival sa Liverpulom i zasluženo je slavio posle penala u kojima je briljirao Din "Kengur" Henderson.

Prikazali su "orlovi" kako treba igrati protiv "redsa", videli smo da su ranjivi, pogotovo preko kontra napada i Bornmut se mora osloniti na Semenja koji bi mogao pobeći diskutabilnoj odbrani Liverpula.

Ipak, jasno je da su domaćini veliki favoriti večeras i dovoljno je reći da su na posledinjh pet međusobnih duela isto toliko puta savladali Bornmut.

Zbog toga predlažemo "fiks" na Liverpul, a za hrabrije dodajemo gol-gol u prvom poluvremenu, odbrana "redsa" je diskutabilna, visoka linija sa Van Dajk i Konate često ostaju sami pozadi kada Kerkez i Frimpong "odlutaju" i Bornmut bi preko svojih brzih krila to mogao iskoristiti.

