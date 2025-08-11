NEKI NOVI PORTO: Izmenjeni sastav dvostrukog prvaka Evrope bi mogao da se umeša u borbu za titulu

PORTULALSKI velikan je preko leta dosta promenio svoju ekipu koja će premijeru imati protiv Vitorije Gimarais u prvom kolu Primeira lige. Meč se igra večeras na "Dragau" i počinje od 21.45.

Foto: Profimedia

Nakon par godina dominacija Sportinga koji je ostao bez Amorima i Đekereša, deluje da je trka za titulu ove godine otvorena, uz lisabonske "lavove" za tron konkurišu naravno Benfika i Porto.

Što se tiče "zmajeva", oni su preko leta napravili dosta promena, a najveća je ona na klupi. Ekipu je preuzeo talentovani Frančesko Farioli i uprava mu je ukazala poverenje potrošivši skoro 100 miliona evra na pojačanja.

Spisak novajlija je dugačak, Frohold i Gabi Veiga bi trebali da vode glavnu reč u vezi, Borha Sains da predvodi tim sa levog krila, zadnju liniju su pojačali Bednarek, Nehuan Perez i Alberto Kosta, a ne sme se zaboraviti ni Luk de Jong koji će biti podrška najboljem strelcu ekipe Samuu Omorodionu.

Na pripremama je to solidno izgledalo, pobeđeni su Tvente i Atletiko Madrid, tako da dvostruki prvak Evrope sa nestrpljenjem čeka start sezone.

Prvi rival biće mu Vitorija Gimarais koja je detaljno odradila pripreme i odigrala čak devet utakmica na njima. Upisala je šest pboeda uz dva poraza i remi, tako da više nego spremna dočekuje večerašnji susret.

Gosti nisu mnogo menjali tim preko leta, tako da možemo očekivati još jednu stabilnu sezonu od "konkistadora" koji su prošle godine bili šesti na tabeli.

Istorijat skorijih međusobnih duela favorizuje Porto, na poslednjih pet obračuna "zmajevi" su upisali tri trijumfa uz pobedu Vitorije i remi.

Večeras prednost dajemo domaćinu, gradi se dobra atmosfera na "Dragau", podrška će biti na visokom nivou i očekujemo da to rezultuje trijumfom čete Frančeska Fariolija.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,52)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA