NEKI NOVI PORTO: Izmenjeni sastav dvostrukog prvaka Evrope bi mogao da se umeša u borbu za titulu
PORTULALSKI velikan je preko leta dosta promenio svoju ekipu koja će premijeru imati protiv Vitorije Gimarais u prvom kolu Primeira lige. Meč se igra večeras na "Dragau" i počinje od 21.45.
Nakon par godina dominacija Sportinga koji je ostao bez Amorima i Đekereša, deluje da je trka za titulu ove godine otvorena, uz lisabonske "lavove" za tron konkurišu naravno Benfika i Porto.
Što se tiče "zmajeva", oni su preko leta napravili dosta promena, a najveća je ona na klupi. Ekipu je preuzeo talentovani Frančesko Farioli i uprava mu je ukazala poverenje potrošivši skoro 100 miliona evra na pojačanja.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Spisak novajlija je dugačak, Frohold i Gabi Veiga bi trebali da vode glavnu reč u vezi, Borha Sains da predvodi tim sa levog krila, zadnju liniju su pojačali Bednarek, Nehuan Perez i Alberto Kosta, a ne sme se zaboraviti ni Luk de Jong koji će biti podrška najboljem strelcu ekipe Samuu Omorodionu.
Na pripremama je to solidno izgledalo, pobeđeni su Tvente i Atletiko Madrid, tako da dvostruki prvak Evrope sa nestrpljenjem čeka start sezone.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Prvi rival biće mu Vitorija Gimarais koja je detaljno odradila pripreme i odigrala čak devet utakmica na njima. Upisala je šest pboeda uz dva poraza i remi, tako da više nego spremna dočekuje večerašnji susret.
Gosti nisu mnogo menjali tim preko leta, tako da možemo očekivati još jednu stabilnu sezonu od "konkistadora" koji su prošle godine bili šesti na tabeli.
Istorijat skorijih međusobnih duela favorizuje Porto, na poslednjih pet obračuna "zmajevi" su upisali tri trijumfa uz pobedu Vitorije i remi.
Večeras prednost dajemo domaćinu, gradi se dobra atmosfera na "Dragau", podrška će biti na visokom nivou i očekujemo da to rezultuje trijumfom čete Frančeska Fariolija.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,52)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
11. 08. 2025. u 07:05
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
11. 08. 2025. u 07:56
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
11. 08. 2025. u 09:00
OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su "delije" noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)
Crvena zvezda i Leh Poznanj su u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, ali pred taj revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji se igra u utorak od 20.30 u Beogradu, uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", "delije" su se pobrinule da pažnju usmere i na stvari koje nemaju direktne veze sa fudbalom.
11. 08. 2025. u 12:17
AMERIKA TUGUJE: Zvezda američkog sporta doživela infarkt usred trke, a onda - jeziva smrt (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta sporta, bar kada su Sjedinjene Američke Države u pitanju, tragične su prirode.
11. 08. 2025. u 12:54
CELA RUSIJA U NEVERICI: Evo šta je obukao atletičar na ruskom prvenstvu, sudije ga pitale "Da li si ti normalan?!"
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno zapanjile rusku javnost.
10. 08. 2025. u 12:49
Komentari (0)