LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

FOTO: Sandić/FK Železničar

Ponedeljak 12.00 Serezo Osaka - Albireks Nigata |1+&2+ (1,42)

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU 19.00 IMT Novi Beograd -Železničar Pančevo X2 (1,47) 19.00 IMT Novi Beograd -Železničar Pančevo X2 (1,47) Ukupna kvota: 2,09

Opredelili smo se za ove predloge jer je kvota na njih u velikom padu, sada se očekuje goleada na meču Sereza Osake i Albireksa, a takođe je "fiks" na Železničar pao sa 3,35 na 2,45 u određenim kladionicama.

Verujemo bukmejkerima ovog ponedeljka i nadamo se prolazu na početku još jedne naporne radne nedelje.

