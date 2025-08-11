Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

В.М.

11. 08. 2025. u 07:56

DANAS smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са две реалне квоте

FOTO: Sandić/FK Železničar

Ponedeljak

12.00 Serezo Osaka - Albireks Nigata |1+&2+ (1,42)

19.00 IMT Novi Beograd -Železničar Pančevo X2 (1,47)

Ukupna kvota: 2,09

Opredelili smo se za ove predloge jer je kvota na njih u velikom padu, sada se očekuje goleada na meču Sereza Osake i Albireksa, a takođe je "fiks" na Železničar pao sa 3,35 na 2,45 u određenim kladionicama.

Verujemo bukmejkerima ovog ponedeljka i nadamo se prolazu na početku još jedne naporne radne nedelje.

