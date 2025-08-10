MISLIMA U ŠKOTSKOJ: Partizan pod Bagdalom pokušava da upiše treću prvenstvenu pobedu

JEDAN od zanimljivijih mečeva četvrtog kola Superlige Srbije biće odigran od 20.30 u Kruševcu gde će Napredak ugostiti Partizan.

FOTO: M. Vukadinović

Sredinom nedelje fudbaleri Partizana nisu uspeli da iskoriste sjajnu podršku sa tribina protiv Hibernijansa i poraženi su rezultatom 0:2. Glavni razlog za to bilo je rano isključene Vukašina Đurđevića, neiskusni štoper "crno-belih" je u roku od pet minuta zaradio dva žuta kartona i tako ostavio svoje saigrače na cedilu što su Škoti znali da iskoriste.

Ipak, utisak je da "parni valjak" i dalje može da se dokopa plej-ofa za Ligu konferencija, nije Hibernijan pokazao Bog zna kakvu igru, a i da je Vukotić pogodio zicer desetak sekundi pre isljučenja Đurđevića verovatno bi se druga priča pričala nakon utakmice.

Da je Partizan mislima u Škotskoj to je vrlo verovatno, igrači su orni da se osvete Hibernijanu, ali pre toga im predstoji neugodno gostovanje pod Bagdalom gde će ih večeras ugostiti Napredak.

Kruševljani su poslednjih par godina bili veoma težak rival "crno-belima", Partizn ih je savladao samo jedanput na minula četiri obračuna i večeras mora odigrati na visokom nivou kako bi upisao nova tri boda.

"Parni valjak" se do sada mučio u Superligi, ali je ostvariovao pobede, savladao je Železničar i Radnički Kragujevac golovima u poslednjim trenucima Kostića, odnosno Stojkovića i protiv Napretka će pokušati da održi perfektan skor u domaćem prvenstvu.

Kvota na Partizan je odlična, 2.05 i verujemo da je vredi probati, pogotovo jer Kruševljani ne znaju za pobedu ove sezone i osvojili su dva boda na tri odigrana meča.

NAŠ TIP: 2 (kvota 2,05)

