"IGRA VOŠA KO BARSA...": Razigrani Novosađani jure treći uzastopni trijumf i pokušavaju da održe perfektan skor na startu sezone!

SERIJU sjajnih rezultata fudbaleri Vojvodine pokušaće da nastave protiv OFK Beograda kojem gostuju u četvrtom kolu Superlige Srbije (21.00).

FOTO:FK Vojvodina Nenad Mihajlović

Iako je preko leta ostala bez par bitnih igrača, Vojvodina je bila aktivna na transfer pijaci, dovela nekoliko zanimljivih fudbalera i sa dosta ambicija ušla u novu sezonu.

Za razliku od nekih prethodnih godina "stara dama" ne učestvuje u kvalifikacijama za Evropu i foksuirana je na domaće prvenstvo, a da je spremna da u njemu ima ozbiljnu ulogu pokazala je na startu rutinskim trijufmima nad Radnikom iz Surdulice (2:0) i Spartakom iz Subotice (3:1).

Pokazala je izvestan napadački potencijal na tim susretima, dala je čak pet golova i deluje da će navala biti najjači deo ekipe ove sezone.

Ovim trijumfima Vojvodina je uz Partizan i Crvenu zvezdu jedina "perfektna" ekipa u Superligi Srbije, mada treba napomenuti da su sva tri pomenuta tima odigrala samo dva meča do sada, tako da se niko od njih ne nalazi u vrhu tabele.

Sa druge strane, OFK nije dobro započeo sezonu što je mnoge začudilo jer nisu izgubili veliki broj prvotimaca preko leta, pa se menadžer Simo Krunić već nalazi pod pritiskom.

Na uvodna tri meča "romantičari" su osvojili tri boda, u prošlom kolu su bili bolji od Javora na svom terenu (1:0), dok su pre toga doživeli poraze od Spartaka iz Subotice (1:3) i Crvene zvezde (1:7).

Da se ekipa ne nalazi u dobrom ritmu bilo je jasno još na pripremama gde je OFK beležio slabe rezultate, dok celu tu priču poentira i izjava Sime Krunića pre meč sa Crvenom zvezdom kada je izjavio da njegov tim nema šta da traži protiv šampiona, što se i pokazalo tačnim s obzirom da su primili čak sedam golova.

Mi prednost večeras dajemo Vojvodini koja je u naletu, igra bolji fudbal u ovom trenutku, a i kvota na "dvojku" je dosta dobra i vredi je probati.

