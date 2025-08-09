"IGRA VOŠA KO BARSA...": Razigrani Novosađani jure treći uzastopni trijumf i pokušavaju da održe perfektan skor na startu sezone!
SERIJU sjajnih rezultata fudbaleri Vojvodine pokušaće da nastave protiv OFK Beograda kojem gostuju u četvrtom kolu Superlige Srbije (21.00).
Iako je preko leta ostala bez par bitnih igrača, Vojvodina je bila aktivna na transfer pijaci, dovela nekoliko zanimljivih fudbalera i sa dosta ambicija ušla u novu sezonu.
Za razliku od nekih prethodnih godina "stara dama" ne učestvuje u kvalifikacijama za Evropu i foksuirana je na domaće prvenstvo, a da je spremna da u njemu ima ozbiljnu ulogu pokazala je na startu rutinskim trijufmima nad Radnikom iz Surdulice (2:0) i Spartakom iz Subotice (3:1).
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Pokazala je izvestan napadački potencijal na tim susretima, dala je čak pet golova i deluje da će navala biti najjači deo ekipe ove sezone.
Ovim trijumfima Vojvodina je uz Partizan i Crvenu zvezdu jedina "perfektna" ekipa u Superligi Srbije, mada treba napomenuti da su sva tri pomenuta tima odigrala samo dva meča do sada, tako da se niko od njih ne nalazi u vrhu tabele.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Sa druge strane, OFK nije dobro započeo sezonu što je mnoge začudilo jer nisu izgubili veliki broj prvotimaca preko leta, pa se menadžer Simo Krunić već nalazi pod pritiskom.
Na uvodna tri meča "romantičari" su osvojili tri boda, u prošlom kolu su bili bolji od Javora na svom terenu (1:0), dok su pre toga doživeli poraze od Spartaka iz Subotice (1:3) i Crvene zvezde (1:7).
Da se ekipa ne nalazi u dobrom ritmu bilo je jasno još na pripremama gde je OFK beležio slabe rezultate, dok celu tu priču poentira i izjava Sime Krunića pre meč sa Crvenom zvezdom kada je izjavio da njegov tim nema šta da traži protiv šampiona, što se i pokazalo tačnim s obzirom da su primili čak sedam golova.
Mi prednost večeras dajemo Vojvodini koja je u naletu, igra bolji fudbal u ovom trenutku, a i kvota na "dvojku" je dosta dobra i vredi je probati.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 2 (kvota 1,95)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
I OVO SMO POGODILI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
09. 08. 2025. u 09:15
JUČE SMO SE "BRZO" NAPLATILI! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
09. 08. 2025. u 08:45
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo
Jedna od najboljih ruskih sportistkinja svih vremena, atletičarka Jelena Isinbajeva, povukla je potez koji nije naišao na odobravanje mnogih u Ruskoj Federaciji, naročito jer se desio dok traje rat u Ukrajini. Najnovije vesti vezane za Isinbajevu dodatno su šokirale Rusiju.
07. 08. 2025. u 18:58
"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!
SVETSKA šampionka u karateu u omladinskoj konkurenciji, Emilija Antanasijević, prolazi kroz pravi pakao zbog ucena na internetu.
07. 08. 2025. u 17:44 >> 17:46
Komentari (0)