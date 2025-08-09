NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

FOTO TANJUG/MARKO ĐOKOVIĆ

Subota 16.00 Klub Briž - Serkl Briž 1 (1,50)

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU 18.45 Fejenord - NAK Breda G 1+ (2,02)

21.00 PSV - Sparta Roterdam 1&2-6 (1,43) 18.45 Fejenord - NAK Breda G 1+ (2,02)21.00 PSV - Sparta Roterdam 1&2-6 (1,43) Ukupna kvota: 4,33

Gradski derbi trebao bi pripasti Brižu, kvalitet je na strani domaćina, tradicija, a takođe nakon kiksa u prošlom kolu i poraza od Mehelena ne verujemo da će velikan iz Brisela sebi dopustiti novo ispuštanje bodova.

Fejenord se fokusira na revanš kvalifikacija za Ligu šampiona, iduće nedelje će braniti gol prednosti protiv Fenera u Turskoj, verujemo da će Van Persi rotirati i to daje šansu Bredi da bar zatrese mrežu prvaka Evrope iz 1970. godine.

PSV je i ove sezone favorit za osvajanje titule, dočekuje Spartu na startu sezone i ne bi trebao imati problema protiv tima iz Roterdama pred punim tribinama "Filips stadiona".

