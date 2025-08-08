JEDAN OD LUĐIH TRANSFERA OVOG LETA: Alvaro Morata ponovo u Seriji A!
KAKO prenosi transfer guru Fabricijo Romano, Alvaro Morata će nakon višemesečnih pregovora pojačati Komo.
Iako u oktobru puni 33 godine, Alvaro Morata je i dalje veoma tražena roba. Kvaliteti iskusnog španskog centarfora su na ceni, a sledeća stanica biće mu Komo kojem će dosta značiti njegov dolazak.
Četa Seska Fabregasa je dosta mlada ekipa, poletna i generalno je tim sa severa Italije jedan od zanimljivijih u Seriji A i sigurno je da sa Moratom postaju još jači.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Ono što je zanimljivo kod ovog transfera je to što Komo nije imao problema sa Moratinim trenutnim poslodavcem Milanom, koji je odavno pristao da ga pusti na pozajmicu sa obaveznim otkupom ugovora, već sa Galatasarajem čiji je Alvaro bio član tokom drugo dela prošle sezone.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Caka je u tome što je Galatasaraj pozajmio Moratu od Milana do januara 2026. godine i nije želeo da ga se odrekne bez obeštećenja jer mu je potreban neko da menja Viktora Osimena dok se na teren ne vrati Mauro Ikardi.
Turski velikan je tražio šest miliona evra, dok je Komo nudio "samo" tri, pregovori su trajali dugo, ali na kraju su se našli na pet miliona što i oboje zadovoljni mogu dočekati start nove sezone.
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
08. 08. 2025. u 07:05
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
08. 08. 2025. u 07:45
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
08. 08. 2025. u 08:20
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
08. 08. 2025. u 08:35
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo
Jedna od najboljih ruskih sportistkinja svih vremena, atletičarka Jelena Isinbajeva, povukla je potez koji nije naišao na odobravanje mnogih u Ruskoj Federaciji, naročito jer se desio dok traje rat u Ukrajini. Najnovije vesti vezane za Isinbajevu dodatno su šokirale Rusiju.
07. 08. 2025. u 18:58
"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!
SVETSKA šampionka u karateu u omladinskoj konkurenciji, Emilija Antanasijević, prolazi kroz pravi pakao zbog ucena na internetu.
07. 08. 2025. u 17:44 >> 17:46
Komentari (0)