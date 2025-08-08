Tip fudbal

JEDAN OD LUĐIH TRANSFERA OVOG LETA: Alvaro Morata ponovo u Seriji A!

Vukašin Miljković

08. 08. 2025. u 12:45

KAKO prenosi transfer guru Fabricijo Romano, Alvaro Morata će nakon višemesečnih pregovora pojačati Komo.

Foto: AP

Iako u oktobru puni 33 godine, Alvaro Morata je i dalje veoma tražena roba. Kvaliteti iskusnog španskog centarfora su na ceni, a sledeća stanica biće mu Komo kojem će dosta značiti njegov dolazak.

Četa Seska Fabregasa je dosta mlada ekipa, poletna i generalno je tim sa severa Italije jedan od zanimljivijih u Seriji A i sigurno je da sa Moratom postaju još jači.

Ono što je zanimljivo kod ovog transfera je to što Komo nije imao problema sa Moratinim trenutnim poslodavcem Milanom, koji je odavno pristao da ga pusti na pozajmicu sa obaveznim otkupom ugovora, već sa Galatasarajem čiji je Alvaro bio član tokom drugo dela prošle sezone.

Caka je u tome što je Galatasaraj pozajmio Moratu od Milana do januara 2026. godine i nije želeo da ga se odrekne bez obeštećenja jer mu je potreban neko da menja Viktora Osimena dok se na teren ne vrati Mauro Ikardi.

Turski velikan je tražio šest miliona evra, dok je Komo nudio "samo" tri, pregovori su trajali dugo, ali na kraju su se našli na pet miliona što i oboje zadovoljni mogu dočekati start nove sezone.

