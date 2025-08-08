JEDAN OD LUĐIH TRANSFERA OVOG LETA: Alvaro Morata ponovo u Seriji A!

KAKO prenosi transfer guru Fabricijo Romano, Alvaro Morata će nakon višemesečnih pregovora pojačati Komo.

Foto: AP

Iako u oktobru puni 33 godine, Alvaro Morata je i dalje veoma tražena roba. Kvaliteti iskusnog španskog centarfora su na ceni, a sledeća stanica biće mu Komo kojem će dosta značiti njegov dolazak.

Četa Seska Fabregasa je dosta mlada ekipa, poletna i generalno je tim sa severa Italije jedan od zanimljivijih u Seriji A i sigurno je da sa Moratom postaju još jači.

Ono što je zanimljivo kod ovog transfera je to što Komo nije imao problema sa Moratinim trenutnim poslodavcem Milanom, koji je odavno pristao da ga pusti na pozajmicu sa obaveznim otkupom ugovora, već sa Galatasarajem čiji je Alvaro bio član tokom drugo dela prošle sezone.

🚨🔵 Álvaro Morata to Como, here we go! Deal agreed with Galatasaray for fee close to €5m as compensation to break the loan.



Authorization for medical and travel next:



Como will now sign Morata from AC Milan on loan with obligation to buy.



Morata only wanted Como. 🇪🇸 pic.twitter.com/HkicN8OAlX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

Caka je u tome što je Galatasaraj pozajmio Moratu od Milana do januara 2026. godine i nije želeo da ga se odrekne bez obeštećenja jer mu je potreban neko da menja Viktora Osimena dok se na teren ne vrati Mauro Ikardi.

Turski velikan je tražio šest miliona evra, dok je Komo nudio "samo" tri, pregovori su trajali dugo, ali na kraju su se našli na pet miliona što i oboje zadovoljni mogu dočekati start nove sezone.