KREĆE HOLANDSKO PRVENSTVO: Očekujemo goleadu na otvaranju Eredivizije

08. 08. 2025. u 12:30

PRVI meč nove sezone Eredivizije odigraće Fortuna Sitard i Go ahed iglsi koji ukrštaju koplja na "Fortuna Sitard stadionu" od 20 časova.

Go ahed iglsi su tim u usponu u Holandiji, pre par godina su ušli u elitu i ustalili su se kao stabilan prvoligaš, a plodove svog odličnog rada ubrali su prošle sezone kada su došli do svog prvog trofeja u 21. veku osvojivši Kup Holandije.

Ako zađemo dalje u prošlosti, videćemo da je klub iz Deventera četiri puta bio prvak nacije, ali poslednji put je do uradio davne 1933. godine i sigurno je da je osvajanje prvog kupa u istoriji veliki uspeh za Iglse.

Ono što može biti problem za njih je što su preko leta ostali bez menadžera Simonisa koji je preuzeo Volfsburg i ponajboljeg igrača Antmana koji je pojačao Rendžers, ali doveli su konkretne zamene i u klubu su ubeđeni da će ponovo imati uspešnu sezonu.

Da bi to mogao biti slučaj svedoči što su dosta dobro igrali na pripremama, a takođe im je malo falilo do dođu do novog trofeja pošto su u Superkupu poraženi od PSV-a, iako su preko Suraja poveli sredinom prvog poluvremena (1:2).

Sa druge strane, Fortuna je imala mirnu sezonu prošle godine, a slično se očekuje i sada. Napravila je par promena u ekipi, ali nije izgubila mnogo bitnih igrača, nukleus tima je ostao isti, a sa klupe ih ponovo vodi Deni Buijs koji od 2023. godine radi veoma dobar posao na kormilu Sitarda.

Domaćini su na pripremama odigrali četiri meča i upisali po dve pobede i poraza, nešto što se i očekivalo kada se uzme u obzir kvalitet protivnika sa kojima su igrali.

Ono što vredi napomenuti je to da su prošle sezone kada su igrali ovi timovi u oba navrata slavili gosti, Sitard je to uradio rezultatom 3:0, dok su Iglsi slavili 2:0.

Danas očekujemo zanimljivu utakmicu, prednost bi dali gostima, ali Fortuna je dobar tim kod kuće, pa se opredeljujemo za golove.

NAŠ TIP: |1-3&||1-3 (kvota 1,85)

