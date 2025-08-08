"LAVOVI" MELJU SVE PRED SOBOM: Jedina su perfektna ekipa u Superligi i jure četvrtu uzastopnu pobedu
KOPENHAGEN i Orhus odmeravaju snage u četvrtom kolu danske Superlige od 18 časova na "Parken stadionu".
Vratio se Kopenhagen na tron Danske i ne planira da siđe sa njega, uložio je veliki novac preko leta, doveo dosta ozbiljnih igrača i sa velikim ambicijama ulazi u novu sezonu.
Spisak pojačnja predvodi supertaletnovani Jusufa Mokoko, nekada najveći talenat sveta se nije najbolje snašao u Dortmundu i pokuašaće karijeru da oživi u redovima danskog giganta koji je za njegov transfer izdvojio pet miliona evra, prilično jeftina svota ako se uzme u ozbir talenat koji poseduje dvadesetogodinjši Nemac kamerunskog porekla.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Pored njega tu su još Kotarski, Sarapata... i sve u svemu deluje da će Jakon Nesterup ponovo imati najjači tim u ligi na raspolaganju.
Za sada se to pokazuje istinitim, "lavovi" su odlično otvorili domaće prvenstvo pobedama nad Viborgom, Vejleom i Fredericijom uz gol-razliku 7:2 i jedina su ekipa sa perfektnim skorom, te su usamljeni na vrhu tabele.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Pored toga, dobro im ide i na međunarodnoj sceni gde su kvalifikacije za Ligu šampiona započeli u drugom kolu, rutinski su izbacili Dritu, dok su dvomeč sa Malmeom otvorili remijem (0:0) i imaće priliku iduće nedelje da pred svojim navijačima na "Parkenu" obezbede plej-of.
Upravo zbog tog revanša igraju prvenstveni meč već danas, žele da imaju što više odmora pred obračun sa Malmeom i očigledno je da se fokusiraju na Ligu šampiona u ovom delu sezone.
Ako se to uzme u obzir, onda i ne čudi što je kvota na domaćina 1.72 iako mu na noge dolazi Orhus koji je pretposlednji na tabeli i nema nijednu pobedu u uvodna tri kola.
Ipak, verujemo da i izmešani sastav Kopenhagena ima kvalitet da nadjača Orhus pred uvek odličnom podrškom na "Parken stadionu".
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,72)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
FAHRUDIN OMEROVIĆ: Galata strašna sa Osimenom
08. 08. 2025. u 07:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
08. 08. 2025. u 07:05
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
08. 08. 2025. u 08:35
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
LEGENDARNA JELENA ISINBAJEVA SE ODREKLA PUTINA! A onda ju je zadesilo - ovo
Jedna od najboljih ruskih sportistkinja svih vremena, atletičarka Jelena Isinbajeva, povukla je potez koji nije naišao na odobravanje mnogih u Ruskoj Federaciji, naročito jer se desio dok traje rat u Ukrajini. Najnovije vesti vezane za Isinbajevu dodatno su šokirale Rusiju.
07. 08. 2025. u 18:58
"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!
SVETSKA šampionka u karateu u omladinskoj konkurenciji, Emilija Antanasijević, prolazi kroz pravi pakao zbog ucena na internetu.
07. 08. 2025. u 17:44 >> 17:46
Komentari (0)