"LAVOVI" MELJU SVE PRED SOBOM: Jedina su perfektna ekipa u Superligi i jure četvrtu uzastopnu pobedu

08. 08. 2025. u 09:30

KOPENHAGEN i Orhus odmeravaju snage u četvrtom kolu danske Superlige od 18 časova na "Parken stadionu".

ЛАВОВИ МЕЉУ СВЕ ПРЕД СОБОМ: Једина су перфектна екипа у Суперлиги и јуре четврту узастопну победу

Vratio se Kopenhagen na tron Danske i ne planira da siđe sa njega, uložio je veliki novac preko leta, doveo dosta ozbiljnih igrača i sa velikim ambicijama ulazi u novu sezonu.

Spisak pojačnja predvodi supertaletnovani Jusufa Mokoko, nekada najveći talenat sveta se nije najbolje snašao u Dortmundu i pokuašaće karijeru da oživi u redovima danskog giganta koji je za njegov transfer izdvojio pet miliona evra, prilično jeftina svota ako se uzme u ozbir talenat koji poseduje dvadesetogodinjši Nemac kamerunskog porekla.

Pored njega tu su još Kotarski, Sarapata... i sve u svemu deluje da će Jakon Nesterup ponovo imati najjači tim u ligi na raspolaganju.

Za sada se to pokazuje istinitim, "lavovi" su odlično otvorili domaće prvenstvo pobedama nad Viborgom, Vejleom i Fredericijom uz gol-razliku 7:2 i jedina su ekipa sa perfektnim skorom, te su usamljeni na vrhu tabele.

Pored toga, dobro im ide i na međunarodnoj sceni gde su kvalifikacije za Ligu šampiona započeli u drugom kolu, rutinski su izbacili Dritu, dok su dvomeč sa Malmeom otvorili remijem (0:0) i imaće priliku iduće nedelje da pred svojim navijačima na "Parkenu" obezbede plej-of.

Upravo zbog tog revanša igraju prvenstveni meč već danas, žele da imaju što više odmora pred obračun sa Malmeom i očigledno je da se fokusiraju na Ligu šampiona u ovom delu sezone.

Ako se to uzme u obzir, onda i ne čudi što je kvota na domaćina 1.72 iako mu na noge dolazi Orhus koji je pretposlednji na tabeli i nema nijednu pobedu u uvodna tri kola.

Ipak, verujemo da i izmešani sastav Kopenhagena ima kvalitet da nadjača Orhus pred uvek odličnom podrškom na "Parken stadionu".

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,72)

