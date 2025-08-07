Tip fudbal

SKANDINAVSKI DERBI: Biće golova, strelci norveškog i švedskog predstavnika su raspoloženi

Olja Mrkić

07. 08. 2025. u 12:19

Rozenborg i Hamarbi igraju prvi meč 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije u četvrtak od 19 časova na stadionu Lerkendal u Trondhajmu.

Profimedia

Norvežani su u prethodnoj rundi razneli Bangu sa ukupnih 7:0 i nastavili fantastičan niz kod kuće — na poslednjih 10 utakmica pred svojim navijačima nemaju poraz u regularnom toku, a u poslednje tri dali su čak 11 golova.

Hamarbi je u Švedskoj ušao u formu — četiri meča bez poraza, osam datih golova, a protiv Šarleroa su u prethodnoj rundi prošli nakon produžetaka. Osim što redovno pogađaju u gostima (9 od poslednjih 10), gube veoma retko — samo dva poraza na poslednjih 10 mečeva van kuće.

S obzirom na ofanzivne navike obe ekipe i momentum u kom se nalaze, sve ukazuje na otvoren duel s obe strane i bar tri gola na meču.

Naš tip: GG&3+ (2,05)

 

