IGRAJU "TAMNOPLAVI", ZNAČI BIĆE GOLOVA: Na zadnja tri meča domaćin je postigao neverovatnih 15 pogodaka!
NAPADAČKI raspoloženi Viking će ugostiti Bašakšehir na "Lise areni" od 19 časova.
Sjajno izgleda Viking na početku nove sezone, doduše on je već dugo u takmičraskom pogonu jer mu je prvenstvo odavno počelo i to mu daje prednost u odnosu na ostale timove u Evropi.
Prvi je na tabeli norveške lige, dok je odlično startovao i na međunaordnoj sceni počistivši Koper u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Bio je posebno napadački inspirisan na tom dvomeču, slavio je 7:0 pred svojim navijačima, dok je u gostima bio nešto "slabiji" sa pet postigutih golova pobedši rezultatom 5:3.
Ukoliko dodamo na to da je između tih utakmica postigao tri gola protiv Brinea doći ćemo do podatka da je na poslednja tri meča u svim takmičenjima zatresao mrežu čak 15 puta!
Sa druge strane, Bašakšehiru još nije počelo domaće prvenstvo, ali to mu nije bio problem protiv Černo Morea u drugom kolu kvalifikacija slavivši ukupno rezultatom 5:0 (4:0, 1:0).
Deluje da ni njima ove sezone neće biti strano da igraju na golove i zbog toga tipujemo veliki broj pogodaka na "Lise areni".
NAŠ TIP: |1+&3+ (kvota 1,75)
