IGRAJU "TAMNOPLAVI", ZNAČI BIĆE GOLOVA: Na zadnja tri meča domaćin je postigao neverovatnih 15 pogodaka!

В.М.

07. 08. 2025. u 09:50

NAPADAČKI raspoloženi Viking će ugostiti Bašakšehir na "Lise areni" od 19 časova.

ИГРАЈУ ТАМНОПЛАВИ, ЗНАЧИ БИЋЕ ГОЛОВА: На задња три меча домаћин је постигао невероватних 15 погодака!

Foto: Profimedia

Sjajno izgleda Viking na početku nove sezone, doduše on je već dugo u takmičraskom pogonu jer mu je prvenstvo odavno počelo i to mu daje prednost u odnosu na ostale timove u Evropi.

Prvi je na tabeli norveške lige, dok je odlično startovao i na međunaordnoj sceni počistivši Koper u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Bio je posebno napadački inspirisan na tom dvomeču, slavio je 7:0 pred svojim navijačima, dok je u gostima bio nešto "slabiji" sa pet postigutih golova pobedši rezultatom 5:3.

Ukoliko dodamo na to da je između tih utakmica postigao tri gola protiv Brinea doći ćemo do podatka da je na poslednja tri meča u svim takmičenjima zatresao mrežu čak 15 puta!

Sa druge strane, Bašakšehiru još nije počelo domaće prvenstvo, ali to mu nije bio problem protiv Černo Morea u drugom kolu kvalifikacija slavivši ukupno rezultatom 5:0 (4:0, 1:0).

Deluje da ni njima ove sezone neće biti strano da igraju na golove i zbog toga tipujemo veliki broj pogodaka na "Lise areni".

NAŠ TIP: |1+&3+ (kvota 1,75)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

