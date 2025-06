MITROVIĆEV IZOSTANAK PREVELIKI MINUS ZA "PLAVI TALAS": Siti ne bi trebao imati problema oko plasmana u četvrtfinale Svetskog prvenstva

U osmini finala Svetskog klupskog prvenstva gledaćemo duel Al Hilala i Mančester sitija koji se sastaju na "Kemping vorld stadionu" u Orlandu tri sata posle ponoći.

FOTO: Profimedia

Razočaravajuću sezonu imao je Mančester siti, ostao je bez i jednog trofeja na domaćoj sceni, izbačen je iz Lige šampiona na početku nokaut faze i može se reći da tim Pepa Gvardiole dugo nije ovako loše izgledao.

Promene su preko potrebne u igračkom kadru i to "građani" znaju, rekonstrukcija tima počela je već zimus, a očekuje se da i sada preko leta dovedu nekoliko zvučnih imena i podmlade ekipu.

Lepu priliku da "spasu" sezonu i dođu do trofeja imaju na Svetskom klupskom prvenstvu gde su među glavnim favoritima, uz Real Madrid i PSŽ.

Pored trofeja, motiv je i velika finansijska nagrada jer osvajaču turnira ide preko 100 miliona američkih dolara od koje bi verujemo lep deo otišao igračima.

Da je više nego motivisan došao na turnir Siti je pokazao u grupnoj fazi takmičenja, ostvario je tri dominantne pobede nad Vidadom, Al Ainom i Juventusom, postigao 13 golova i pun samopouzdanja dočekuje nokaut fazu takmičenja.

Pep Gvardiola je motivisan da osvoji trofej nakon razočaravajuće sezone, to je preneo na igrače, a dobra stvar za "građane" je i to što su izbegli PSŽ i Real u svom delu žreba, tako da bi trebali dogurati do samog kraja takmičenja.

Rival u osmini finala im neće bit lak, Al Hilal je po imenima možda i najjači tim u Aziji i večeras igra bez pritiska, a tada je najopasniji.

Saudisjki velikan ima plejadu kvalitenih igrača, a listu predvode srpski reprezentativci Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković Savić oko kojih se bazira igra "plavog talasa".

Doduše, Mitrović ima problema sa povredom i propustio je sve mečeve na Svetskom prvenstvu što je veliki minus za Al Hilal, ali novoperećeni šef struke Simone Inzagi je uspeo da se snađe bez svog najboljeg igrača i odveo je svoj tim u nokaut fazu takmičenja.

Najbolju partiju nominalni gosti su pružili protiv Reala sa kojim su remizirali na startu turnira (1:1), a pored toga su odigrali nerešeno sa Salcburgom (0:0) uz trijumf nad Pačukom (2:0) što im je bilo dovoljno za drugo mesto u grupi "H".

Ipak, ne verujemo da mogu da se nose sa Sitijem u ovom trentuku, "građani" su u ozbiljnom naletu i očekujemo da se plasiraju u četvrtfinale. Uz "fiks" dodajemo i golove koji su redovna pojava na mečevima Mančestera na Svetskom prvenstvu.

NAŠ TIP: Mančester siti - Al Hilal 1&3-6 (kvota 1,82)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA