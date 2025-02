ZID ZVANI VANJA MILINKOVIĆ SAVIĆ ČUVA TORINO: "Bikovi" su se pretplatili na remije u 2025. godini

POSLEDNjA utakmica subotnjeg programa Serije A biće odgigrana na "Olimpijskom stadionu" u Torinu gde će istoimeni tim ugostiti Đenovu (20.45).

FOTO: EPA-EFE/MAURIZIO BRAMBATTI

Torinu se može nametnuti nadimak "majstori za remije" pošto su neporaženi na poslednjih šest ligaških mečeva, ali začkoljica je da su ostvarili samo jednu pobedu, tako da su čak pet puta igrali nerešeno.

Poslednja ekipa sa kojom su to uradili je Atalanta (1:1), a glavni razlog za to je srpski golman Vanja Milinković Savić koji je pri rezultatu 1:1 odbranio jedanaesterac Mateu Retegiju i tako doneo vredan bod svom timu.

Rezultat 1:1 postao je česta pojava kada igra Torino i njime je završeno tri od poslednja četiri duela "granate".

Što se tiče tabele, "bikovi" su trenutno 11 i nadaju se da se mogu pomeriti u gornji deo i ukoliko u njemu završe sezonu biće to prvi put još od 1990-ih da su vezali četiri sezone sa završnom pozicijom među prvih deset na tabeli.

Sa druge strane, Đenova igra promenljivo, osvojila je sedam bodova u proteklih pet kola, mada treba istaći da znatno bolje rezultate beleži na "Marasiju" nego u gostima.

Ne zna za trijumf na strani u 2025. godini, doživela je uzastopne poraze od Rome i Fiorentine u gostima i nada se da je došlo vreme da prekine taj niz.

Ono šta će "grifoni" želeti da urade je da prvi postignu gol, jer kada to urade oni ne gube. Na sedam prvenstvenih mečeva ove sezone prvi su stizali do prednosti i kada je to bio slučaj upisali su šest trijumfa uz samo jedan remi.

Takođe, četa Patrika Vijere je tik iza Torina na tabeli i pobedom bi ga mogla preteći, mada istorijat međusobnih duela govori da će to teško biti slučaj jer ga je savladal samo jedanput na poslednjih 14 obračuna.

Sa izostancima probleme imaju i jedni i drugi, domaćini su sigurno bez Shursa, Ilkana, Zapate i Save, a pod znakom pitanja su Ilić i Nije.

Kod gostiju meč propuštaju Ahanor, Korne, De Vinter i Malinovski.

Na poslednja četiri duela ovih timova viđeno je samo dva gola, a na minula dva meča mreže su mirovale, tako da tipujemo malo pogodaka na "Olimpijskom stadionu" u Torinu, a za hrabrije "iks" u glavu.

NAŠ TIP: |0-1&||0-2 (kvota 1,40)

TIP ZA HRABRIJE: X (kvota 2,90)

