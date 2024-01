"HRABRI RATNICI" SE NE PLAŠE "CRNIH ZVEZDA": Gana nije među favoritima na Afričkom kupu nacija

GANA i Namibija se sastaju na stadionu "Baba Jara" u ponedeljak u 21 čas u pripremnom meču pred odlazak obe reprezentacije na Afrički kup nacija.

"Crne zvezde" počinju ovogodišnji AFKON protiv Zelenortskih Ostrva 14. januara, dok "hrabre ratnike" očekuje duel sa Tunisom dva dana kasnije.

Gana je sa četiri titule treća najtrofejnija afrička nacija, ali trofej se na Zlatnoj obali čeka od daleke 1982. godine. Od tada su "crne zvezde" tri puta gubile u finalu i još pet puta stizale do polufinala.

<

Rezultati u prve dve utakmice kvalifikacija za Mundijal u Severnoj Americi i te kako brinu navijače, jer je jedva savladan Madagaskar (1:0) i doživljen šokantan poraz od Komora. Zbog svega toga Gana je autsajder na ovom AFKON-u.

Tim će u Obali Slonovače predvoditi kapiten Andre Aju. Njemu će ovo biti osmi završni turnir, po čemu će se sin legendarnog Abedija Pelea izjednačiti sa Rigobertom Songom i Ahmedom Hasanom (pridružiće im se i Tunišanin Jusef Msakni).

Namibiji će ovo biti četvrto učešće na završnim turnirima, ali kao i do sada "hrabri ratnici" nemaju realne šanse da ostvare zapažen rezultat. Nikada nisu prošli grupu do sada, a to nije realno ni ovog puta u konkurenciji Tunisa, Malija i Južne Afrike.

Većina njihovih igrača nastupa u južnoafričkim i namibijskim klubovima, ali imaju i jednog internacionalca u Derbi kauntiju, kao i trojicu koja igraju u Srbiji, za Liriju iz Prizrena.

