KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar.
ŠPANIJA 1
21.00 VALENSIJA - LEVANTE 1 (sa 2.15 na 2,05)
FRANCUSKA 3
19.30 LE PUJ - KEVILI 1 (sa 1,80 na 1,58)
KATAR 1
15.30 DUHAIL - AHLI DOHA 1 (sa 1,45 na 1,38)
ŠPANIJA 3 GRUPA 1
21.15 UNIONISTAS - REAL B 1 (sa 2,40 na 2,10)
