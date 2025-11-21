Tip dana

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Ivan Dobrilović

21. 11. 2025. u 10:28

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar.

FOTO: Tanjug/AP/Manu Fernandez

ŠPANIJA 1

21.00 VALENSIJA - LEVANTE 1 (sa 2.15 na 2,05)

FRANCUSKA 3

19.30 LE PUJ - KEVILI 1 (sa 1,80 na 1,58)

KATAR 1

15.30 DUHAIL - AHLI DOHA 1 (sa 1,45 na 1,38)

ŠPANIJA 3 GRUPA 1

21.15 UNIONISTAS - REAL B 1 (sa 2,40 na 2,10)

