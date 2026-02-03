Politika

VUČIĆ DANAS PRIMA AKREDITIVNA PISMA AMBASADORA: Evo ko su novi predstavnici ovih država

В.Н.

03. 02. 2026. u 07:38

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas akreditivna pisma nekoliko novoimenovanih ambasadora, saopštila je služba sa saradnju s medijima predsednika Republike.

ВУЧИЋ ДАНАС ПРИМА АКРЕДИТИВНА ПИСМА АМБАСАДОРА: Ево ко су нови представници ових држава

Foto: Profimedia

Kako je najavljeno, Vučić će akreditivna pisma primati od 10.00 časova u Palati ''Srbija''.

Prema predviđenom redosledu, akreditivna pisma će predsedniku Vučiću predati novoimenovani ambasador Ukrajine Oleksandr Litvinenko, zatim ambasador Indije Abišek Šukla, ambasador Angole Eduardu Filomenu Barber Leiru Oktaviu i ambasador Japana Naohiro Cucumi.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ANDRIJANA NEŠIĆ O TUŽBI EMIRA KUSTURICE: Ovo je progon slobodne reči

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA O USTAŠKOM DERNEKU U ZAGREBU: Javne manifestacije i okupljanja ne bi trebalo da postanu poligon za isticanje poruka mržnje
Politika

0 7

SRBIJA O USTAŠKOM DERNEKU U ZAGREBU: Javne manifestacije i okupljanja ne bi trebalo da postanu poligon za isticanje poruka mržnje

MINISTARSTVO spoljnih poslova Republike Srbije izražava ozbiljnu zabrinutost povodom novih i sve učestalijih pojava isticanja simbola i poruka povezanih sa ideologijom iz perioda Drugog svetskog rata koja je prouzrokovala masovna stradanja srpskog, romskog i jevrejskog naroda, kao i anti-srpskih grafita koji su u poslednje vreme zabeleženi u Republici Hrvatskoj, uključujući i grad Zagreb.

02. 02. 2026. u 22:44

Politika
Tenis
Fudbal
SVI U ŠOKU! Reprezentativka Srbije ima rak, doktori dijagnostikovali karcinom - svi se mole za nju!

SVI U ŠOKU! Reprezentativka Srbije ima rak, doktori dijagnostikovali karcinom - svi se mole za nju!